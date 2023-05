Johnny Depp firma un contrato por $20 millones

El famoso actor Johnny Depp nuevamente vuelve a recibir buenas noticias y es que se pudo conocer que firmó un contrato con Dior un contrato de fragancias por $20 millones, el más grande la historia con la casa de moda francesa.

“Las fuentes aseguran que el contrato por tres años se firmó por más de 20 millones, lo que eclipsa el contrato de 12 millones que Robert Pattinson firmó por servir como portavoz de Dior Homme y el pacto de 7 millones de Brad Pitt para promover Chanel No. 5”, reveló Variety.

Dicho medio también agregó que “una fuente familiarizada con la industria de las fragancias aseguró que la mayoría de A-listers con acuerdos de fragancias obtienen alrededor de 2 millones a 4 millones por año como Chris Pine, cuyo acuerdo con Armani está valorado en 4 millones al año durante 3 años”.

La imagen rockera y salvaje de Johnny Depp ha sido el rostro de Dior Sauvage desde el 2015.

Tras el polémico juicio de Johnny Depp y Amber Hear en 2020, Dior se enfrentó a la opinión pública, quienes les exigían que despidiera el actor, pero la imagen del actor mejoró drásticamente luego que este ganara el juicio contra su exesposa.

La cinta “Jeanne du Barry”, protagonizada por Johnny Depp, abrirá el Festival de Cannes 2023

“Jeanne du Barry”, la más reciente cinta de la directora francesa Maiwenn, será proyectada en la noche de apertura del Festival de Cine de Cannes. El filme es protagonizado por ella misma y Johnny Depp, este último en su primer trabajo luego del juicio de difamación en el que se enfrentó a su exesposa Amber Heard el año pasado.

La cinta muestra la relación entre el rey Luis XV (Depp) y su amante Jeanne du Barry (Maiwenn), atacada por muchos, debido a su pasado como cortesana y a que no pertenecía a la nobleza. Hasta el momento no se sabe si todos los diálogos de la película son en francés, un idioma que Johnny no domina.

Seguir leyendo: