Amber Heard revela en perfecto español cómo es su nueva vida en España: “Sigo adelante”

Tras terminar el juicio contra su exesposo Johnny Depp sin resultados favorables para ella, Amber Heard decidió dar un cambio radical a su vida y mudarse a España, país en el que se habla español y ella ya parece dominarlo muy bien, según la respuesta que le dio a un paparazzi.

Jordi Martin, el paparazzi de ‘El Gordo y La Flaca’ que siguió a Shakira, logró captar a la actriz sonriente haciéndose fotos con fans que la reconocieron a las afueras de su nueva casa en Madrid, ubicada cerca del estadio Santiago Bernabeu, sede del equipo de futbol Real Madrid.

El paparazzi se acercó a preguntarle qué tal es su vida en España y ella respondió de forma amable y serena hablando en español.

“Me encanta España, muchísimo”, contestó la exesposa del actor de ‘Piratas del Caribe’.

Martin le consultó si se quedará mucho tiempo en el país europeo y ella dijo: “Espero que pueda, sí, me encanta vivir aquí”.

El paparazzi le consultó si tiene proyectos de cine en su agenda y ella aseguró que sí, pero la actriz de ‘Aquaman’ no precisó cuándo regresará a las películas.

Amber terminó su conversación diciendo: “Sigo adelante, ¡Eso es la vida!”

Desde que terminó el juicio contra Depp la actriz ha estado tratando de encontrar tranquilidad y parece que en España la encontró porque la casa que compró en Madrid está valorada en más de $1,500,000 dólares.

Heard vive en la residencia con su hija Oonagh Paige, con quien ha sido vista disfrutando de paseos por museos y parques al aire libre. Además, se ha mostrado amable con los fanáticos que le piden tomarse fotos con ella. View this post on Instagram A post shared by Amber Heard (@amberheard)

