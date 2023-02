VIDEO: Amber Heard reaparece bailando ‘Como la flor’ de Selena Quintanilla

Una de las actrices más mencionadas del 2022, Amber Heard, reapareció ante el público luego de haber estado en el ojo del huracán gracias a su batalla legal contra Johnny Depp. Eso sí, su regreso ocurrió de la forma menos esperada: bailando uno de los más grandes éxitos de Selena Quintanilla.

Fue desde Tik Tok que el usuario Bernardo Triana compartió un video donde se le ve junto a Amber Heard bailando “Como la flor”, considerado uno de los temas más icónicos de ‘la Reina del Tex-Mex’.

Uno de los detalles que más destacó dentro del audiovisual fue la facilidad con la que la protagonista de cintas como “Infierno al volante” y “Aquaman” movía sus caderas. Y es que a pesar de ser guiada por su compañero de baile, demostró que el ritmo corre por sus venas.

De acuerdo con el internauta que realizó la publicación, el video data del pasado mes de noviembre del 2022 en Guatemala, país en donde Amber Heard grabó su más reciente película.

“Durante 20 días tuve la oportunidad de vivir una experiencia que me ayudó a reafirmar aún más mi deseo de formar parte del mundo cinematográfico. En esta ocasión, tuve la suerte de estar todos los días en el set y ver y aprender de todos los involucrados en la creación de una película de Hollywood”, detalló el joven.

Así reaccionó el público ante la reaparición de Amber Heard en redes

Este avistamiento de la histrionisa no hizo más que desatar una ola de comentarios en los que las bromas no faltaron, especialmente aquellas relacionadas con el polémico juicio que protagonizó junto a su ex esposo, Johnny Depp.

Mientras unos la llenaron de halagos y piropos, no faltaron aquellos que hicieron referencia a la jugosa cantidad que Amber Heard debía pagar al actor.

“Amber me representa. Disfrutando la vida, de fiesta mientras estoy endeudada”, “Se ve tan feliz … ni parece que deba millones de dólares” y “No te dejes hechizar con su belleza”, son parte de los mensajes que se acumularon dentro de Tik Tok.

