Así reaccionó Amber Heard tras enterarse sobre el romance de Johnny Depp y su abogada

Luego de protagonizar uno de los juicios televisados más vistos de la historia, Amber Heard vuelve a encabezar los titulares por un tema relacionado a Johnny Depp. Aunque en esta ocasión es debido a su reacción ante la nueva pareja de su ex esposo, la abogada Joelle Rich.

De acuerdo con una fuente cercana a la famosa, ella ya está al tanto del nuevo estatus amoroso del actor que dio vida a ‘Jack Sparrow’ y al parecer, la noticia la tiene sin cuidado.

“Amber no le está prestando atención a Johnny ni a su vida personal. A ella no le importa con quién sale él y solo quiere seguir adelante con su vida“, detalló un amigo de la actriz al portal de Entertainment Tonight.

En su lugar, Amber Heard se encuentra ocupada en retomar el rumbo de su faceta profesional. Y es que luego de perder el juicio en contra de Depp, sus proyectos en cine y televisión han sido escasos, eso sin contar que aún debe cubrir los 10 millones de dólares que un juez asignó como retribución a su ex esposo.

Recordemos que el 21 de julio, Heard presentó una apelación al fallo en los tribunales de Fairfax con la premisa de que “el tribunal cometió errores que impidieron un veredicto justo y consistente con la Primera Enmienda“.

Aunque, en días posteriores salió a la luz la verdadera razón por la que Amber Heard habría apelado ante el veredicto. Elaine Bredehoft, abogada de la actriz, afirmó que su clienta no tiene el dinero para pagarle a su ex.

Aunado a la deuda millonaria, la protagonista de cintas como “Aquaman” e “Infierno al volante” tendrá que revivir el amargo momento de su juicio contra quien alguna vez fue su esposo, pues recientemente HBO se estrenó el documental “Johnny vs Amber: The US Trial”, donde se puede ver el detrás de escena de la polémica batalla legal.

