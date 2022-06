Johnny Depp envía mensaje tras su victoria en el juicio contra su ex esposa Amber Heard

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de años de haber entablado una batalla legal en contra de su ex esposa Amber Heard, Johnny Depp se apuntó la victoria en el juicio de difamación contra una de las actrices de “Aquaman”. El actor de “Pirates of The Caribbean” dio sus primeras palabras en un sentido mensaje que publicó en Instagram.

“Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis seres más cercanos y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Se me imputaron denuncias falsas, gravísimas y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se formularon cargos en mi contra. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera. Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado”, ha señalado en un mensaje que serían las primeras palabras de Johnny Depp tras su victoria en el juicio que entabló contra su ex esposa Amber Heard desde el 27 de mayo.

Además la actriz deberá pagarle $15 millones de dólares a Johnny Depp por cargos compensatorios y punitivos. Ella recibirá $2 millones de dólares por cargos compensatorios. A pesar que el jurado que ambos se difamaron, cree que Johnny Depp no violentó, ni maltrató a Amber Heard por lo que esto da la victoria del caso a al actor de Hollywood. View this post on Instagram A post shared by LO DICE LA GENTE 🗣 (@lodicelagente_)

Al final del juicio y en las conclusiones de sus respectivos abogados. El representante legal de Jhonny Depp dijo: ”Simplemente, esto fue una emboscada… Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911″.

Esto es parte de la defensa de Johnny Depp y que tomó en cuenta el jurado a la hora de comprobar si las acusaciones de violencia de Amber Heard eran falsas o difamatorias. El mismo concluyó que no hubo violencia de este tipo en contra de la actriz.

Después de 6 días de deliberaciones, Johnny Depp y Amber Heard tienen un veredicto final en el que ella no salió favorecida, al menos por la vía económica. Recordemos que durante el juicio se le pidió al jurado a ambos hablar de lo que ahí sucedía con conocidos y mucho menos a través de la prensa y social media. El juicio duró poco más de un mes y se cataloga uno de los más mediáticos de la última década.

Sigue leyendo:

¿Dónde estaba Johnny Depp mientras se daba el veredicto contra Amber Heard?

Amber Heard reacciona a veredicto del juicio que perdió contra Johnny Depp

Amber Heard se mudó, en medio de su pelea con Johnny Depp, a sencilla casa en el desierto

Amber Heard podría ir a prisión, si se confirma que ha cometido perjurio y falso testimonio

Johnny Depp podría tener uno de los roles estelares en la cinta “Beetlejuice 2”