Amber Heard tuvo por novia a Tasya Van Ree antes de Johnny Depp y también enfrentó a la justicia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ahora que el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha terminado pues el veredicto final le dio la victoria al actor de “Pirates Of The Caribbean“, muchos quieren saber más detalles personales acerca de esta ex pareja de Hollywood. Como por ejemplo cómo llegaron a salir y del romance que tuvo Amber Heard antes de Depp con su novia, la artista plástica Tasya Van Ree.

Entre el 2008 y el 2012 Amber Heard tuvo una relación con la pintora y fotógrafa Tasya Van Ree. Esta última estuvo tan enamorada de la actriz, que hasta se tatuó en su nombre. La ex de Johnny Depp venía de tener una relación con el modelo y actor Valentino Lanus, quien es considerado “El Príncipe de la fiesta”. Incuso llegaron a estar comprometidos, pero en menos de un año, terminaron.

Después a Amber Heard se le relacionó con el cantante Mark Wystrach, pero nunca afirmaron el romance. De inmediato llegó a su vida Tasya Van Ree y se volvieron inseparables. Para su momento, la ex de Johnny Depp dijo que no quería etiquetarse, pues había tenido buenas relaciones con hombres en el pasado pero que, para ese momento, una mujer había robado su corazón: “… Amo a quien amo; lo que importa es la persona”.

En la época que estuvieron juntas se legalizó el matrimonio entre personas del mismo en Nueva York y varios medios reseñaron que ambas hicieron una fiesta celebrando la noticia. De hecho, la actriz de “Aquaman” llegó a usar el nombre de Amber Van Ree, como la artista hawaiana. View this post on Instagram A post shared by Tasya van Ree (@tasyavanree)

A pesar de haber estado muy enamoradas y de, seguir en contacto, Amber Heard y Tasya Van Ree tuvieron múltiples discusiones fuera de orden. Al punto que la ex de Johnny Depp fue detenida en un aeropuerto de Seattle por la policía tras una fuerte discusión. En el 2012 terminaron su relación.

Posteriormente comenzó a salir con Johnny Depp y, tras tres años de noviazgo, se casaron en el 2015. Pero el matrimonio solo duró poco menos de año y medio. Después comenzó la batalla legal. Recordemos que todo inició cuando Amber Heard publicó un artículo en The Washington Post donde, sin mencionar nombre y apellido, acusaba a su ex pareja de haberla violentado física y sexualmente.

El juicio por difamación que entabló Johnny Depp en contra Amber Heard comenzó el 27 de mayo. Varios testigos pasaron por el estrado. Entre ellos la ex de Johnny Depp, Kate Moss. Misma que negó haber sido lanzada por unas escaleras. View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp)

El jurado de una corte en Fairfax, Virginia falló a favor de Johnny Depp. El actor no recibirá los $50 millones de dólares por los que entabló el juicio sino $15 millones. Ella recibirá $2 millones. Pero el actor se manifestó a través de su cuenta de Instagram con sus primeras palabras después de ganar. 💕 pic.twitter.com/8vGMHykjkA— Amber Heard (@realamberheard) June 1, 2022

Por su parte, Amber Heard hizo lo mismo y manifestó su frustración al respecto. Aseguró que la influencia de Johnny Depp, a su parecer, se impuso una vez más. Por lo pronto, este juicio fue seguido por millones de personas en el mundo, pues fue televisado desde el comienzo. Por supuesto, pasa a la historia como uno de los más mediáticos.

Sigue leyendo:

¿Tiene Johnny Depp más dinero que Amber Heard?

Johnny Depp envía mensaje tras su victoria en el juicio contra su ex esposa Amber Heard

Amber Heard reacciona a veredicto del juicio que perdió contra Johnny Depp

Amber Heard podría ir a prisión, si se confirma que ha cometido perjurio y falso testimonio

Tras su juicio contra Amber Heard, Johnny Depp aparece por sorpresa en un concierto de Jeff Beck

Elon Musk rompe el silencio y habla del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

VIDEO: Abogada de Johnny Depp reacciona a los rumores de romance con su cliente