Johnny Depp preocupa a sus fanáticos con mensaje sobre su salud

Johnny Depp se está recuperando del momento amargo que vivió tras la batalla legal contra su ex esposa Amber Heard por difamación. Tanto así que ha dejado en segundo plano y decidió enfocarse en otras de sus pasiones: la música y su gira con la banda Hollywood Vampires.

Aunque, el actor, de 59 años, se recupera actualmente de una lesión en el tobillo, así lo afirmó a través de su cuenta de Instagram.

Pese a que no dio más detalles del accidente, alegó que no pondrá presentarse con su banda en las próximas fechas.

“Mis queridos amigos. Siento decir que me fracturé el tobillo. ¡Es un inconveniente! Comenzó como un pequeño quiebre, pero en algún lugar entre Cannes y el Royal Albert Hall empeoró en lugar de mejorar”, dice el comunicado.

Mientras, el resto de los integrantes de la agrupación, como Alice Cooper, a Tommy Henriksen y a Joe Perry, publicaron en su cuenta de Instagram lamentándose por la noticia, pero alegaron que reagendaran las fechas que faltan.

Estas presentaciones faltantes serían el 30 y 31 de mayo y el 1 de junio en Manchester, Boston y Bethel, en Estados Unidos, ahora se darán a finales de junio. Hasta el momento, el resto de la gira, que se realizará en Europa con paradas en países como Francia, Bulgaria y Rumania, no se ha visto afectada por la lesión de Depp.

Cortesía: Instagram/johnnydepp

Johnny Depp se rebela contra Hollywood: “No lo necesito”

Johnny Depp fue todo un éxito en el Festival de Cine de Cannes gracias a su participación en la película Jeanne Du Barry.

Durante este máximo evento, el actor, de 59 años, aseguró que no necesita a Hollywood para continuar con su carrera de actor.

“No pienso en Hollywood, no me importa Hollywood, no necesito a Hollywood”, dijo Deep, tras ser cuestionado sobre si existe un boicot en su contra luego de que su exesposa Amber Heard lo acusara de violencia doméstica.

“Cuando te piden que dejes una película porque hay un puñado de vocales y consonantes en el aire, te lo preguntas”, puntualizó.

Además, Depp agregó que se siente muy seguro y se muestra como es durante esta extraña etapa, resaltando que los rumores y escándalos de su vida privada en los últimos años han sido basados en la ficción.

“En estos cinco, seis últimos años, la mayor parte de lo que han leído es una ficción horrorosamente escrita”, agregó.

