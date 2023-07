La hija de Johnny Depp modela en un probador un sostén negro con correas

Lily-Rose Depp, hija de Vanessa Paradis y Johnny Depp, ha dado una sorpresa a sus más de ocho millones de seguidores en Instagram, al publicar una foto tomada en el probador de una tienda de ropa. Ella aparece luciendo espectacular con un outfit casual compuesto por zapatos rojos, jeans holgados y un curioso sostén negro con correas. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella actriz de 24 años también compartió en esa red social una colección de fotografías tomadas a lo largo de las grabaciones de la serie de HBO “The Idol”, cuyo capítulo final se estrenó el domingo y en la que compartió créditos con el cantante The Weeknd: “Gracias a todos por ver, escuchar, reír y llorar con nosotros. Gracias a Sam y a Abel por el viaje más hermoso y salvaje de mi vida, y a mi familia de “The Idol”…los amo hasta el fin de los tiempos, chicos”.

Desliza para ver todas las fotos

A la par de su carrera como actriz Lily-Rose hace trabajos como modelo, y en la serie de televisión tuvo oportunidad de lucir muchos sexys atuendos, destacando un conjunto de lencería de encaje en color negro. Ella aprovechó para tomarse una selfie y publicarla en Instagram, superando el millón de likes en tan sólo unos días. View this post on Instagram A post shared by Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)

