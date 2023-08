El rodaje de la película “Tron: Ares” se suspende, debido a la huelga de actores de Hollywood

La huelga de actores y guionistas en Hollywood lleva más de un mes, y ello ha provocado que la filmación de muchas películas se retrase indefinidamente. El más reciente caso es “Tron: Ares”, una superproducción de la compañía Disney que es a la vez la tercera parte de una exitosa saga de ciencia ficción que comenzó en 1983. El director, Joachim Ronning, no está contento con esto, e instó a que el conflicto se resuelva pronto.

A través de su cuenta de Instagram el realizador de cintas como “Maleficent: Mistress of evil” y “Pirates of the caribbean: Dead men tell no tales” compartió un largo mensaje, en el que informa que más de 150 personas que trabajarían en la película han perdido el empleo: “Se suponía que hoy sería nuestro primer día de fotografía principal en TRON: ARES. En cambio, no podemos trabajar, con más de ciento cincuenta personas despedidas. Es indefinido, lo que lo hace exponencialmente más difícil para todos. Los sindicatos y compañías involucradas no deben abandonar la mesa hasta que haya terminado. Esto es Hollywood. Cerramos tratos para el desayuno. ¿Por qué de repente tenemos todo el tiempo del mundo cuando cada día es tan precioso? Estas tácticas son extremadamente frustrantes. Es hora de la diplomacia para que podamos volver al trabajo, en condiciones que sean justas para todos”.

“Tron: Ares” es protagonizada por Jared Leto, quien interpreta a un programa de cómputo que es enviado al mundo real, donde conoce a una programadora de juegos de video y el director de una compañía tecnológica. En la película también actúan Greta Lee, Evan Peters y Jodie Turner-Smith.

