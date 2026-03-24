Kunno es el quinto eliminado de "La Casa de los Famosos 6".

Kunno se convirtió anoche en el quinto eliminado de “La Casa de los Famosos 6“. Previo a su salida, el público ya había dejado fuera de juego a celebridades como: Zoe Bayona, Lupita Jones, Sergio Mayer y Vanessa Arias, respectivamente. En el acumulado, van tres a dos. Es decir, hay dos eliminados en contra de agua y aliados. Además, hay tres eliminados en contra del cuarto tierra y aliados.

La eliminación de Kunno, ahora bien, ha pasado a segundo plano. Todo por la decisión que tomó “La Jefa”, es decir, la producción del programa, ante la acumulación de faltas cometidas desde el pasado viernes a la noche del lunes.

Las faltas sobrepasan el límite de dos tarjetas amarillas; por esta razón, el público deberá votar para expulsar al peor habitante de la casa. La lista incluye los nombres de: Oriana Marzoli, Fabio Agostino, Julia Argüelles, Laura Zapata, Celinee Santos, Curvy Zelma, Caeli y Josh Martínez.

Lamentablemente, se ha llegado hasta este punto, porque desde que se le dio validación al uso de tarjetas para sancionar a los famosos, “La Jefa” nunca las usó para señalar el comportamiento inadecuado de los habitantes dentro de la casa. Todos los hechos sancionados comenzaron a ocurrir desde el viernes por la noche y se intensificaron el fin de semana.

En ningún momento “La Jefa” sancionó ninguna acción. Ante el silencio, todos sintieron validación a su comportamiento. De ahí que se defienda tanto la palabra contenido para cada situación que se viva dentro del show.

¿Ante la falta de reacción de la producción, ahora la responsabilidad es del público? Esto no tiene sentido, sobre todo si tanto conductores como panelistas se afanan en asegurar que “La Jefa” todo lo ve e impone respeto. No lo hace. No lo ha hecho. Y aparentemente no planea hacerlo. ¿Qué caso tienen entonces las tarjetas? Bajo el argumento de tenerlas, ¿no se supone que deberían usarlas para sancionar en el acto a los habitantes?

La sexta temporada de “La Casa de los Famosos” no solo vive bajo incoherencias constantes dentro del reality, sino fuera. La producción genera dinámicas para coordinar o controlar las faltas de respeto, ¡pero no las aplica!

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