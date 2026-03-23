Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 23 de marzo

Tenemos una nueva actualización de votos por parte de nuestro informante dentro de la producción de “La Casa de los Famosos 6“. En las últimas horas, el escenario para el cuarto tierra ha ido desmejorando considerablemente. Las votaciones reflejan un marcado descontento hacia Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Kunno y Julia Arguelles.

En este momento, muchos de sus fans están pujando fuertemente por ellos, no solo pidiendo votos a su favor, sino destacándolos como los reyes del contenido. Mientras que del otro lado existe una marcada resistencia hacia dicha lectura.

Esta división de pensamiento ha comenzado a “pasarle factura” a los habitantes del cuarto tierra, porque algunos de sus fans ya no encuentran cómo justificar lo que ahí se pacta y muchos ya no encuentran divertida la presión que Oriana ejerce sobre sus compañeros de equipo.

En las votaciones, por ejemplo, Oriana nunca se posicionaba en un fijo tercer o cuarto lugar. Sus votos la alojaban como cliente frecuente entre el primer y segundo lugar. En esta quinta nominación, el favor de sus fans ha decaído considerablemente porque Oriana se encuentra liderando el tercer lugar de la lista de nominados, y por debajo de ella, en peligro de eliminación, se encuentran, en el siguiente orden: Fabio, Kunno y Julia Arguelles.

En el primer lugar de votos, en este momento se encuentra Curvy Zelma, seguida y muy de cerca por Horacio Pancheri. El cuarto agua, a nivel general, no es que esté jugando mejor que Tierra, porque sus reacciones están ahora al mismísimo nivel que impone Oriana, pero para el público vale muchísimo el simple hecho de saber que un grupo provoca y otro reacciona.

Lamentablemente para el equipo de Kunno, las acciones grupales e individuales de sus compañeros suelen ser muy dañinas para el contenido general de la casa. Su equipo es el que sabotea constantemente pruebas y dinámicas.

Su equipo es el que ha tomado decisiones de contenido que han puesto en peligro la integridad física de varios compañeros, en varias ocasiones. Y fue su equipo el primero en jugar a provocar para eliminar. En una línea de argumentos, tierra versus agua termina perdiendo. Y tiene sentido; los habitantes de tierra son considerados los reyes del contenido y es que, en cuanto a provocaciones y demás, en efecto, ellos son los primeros.

Dicho esto y tomando en cuenta las acciones ejercidas por ambos bandos, si la producción en verdad es justa con su toma de decisiones a la hora de expulsar habitantes, se deberían descongestionar al menos uno o dos de cada cuarto y en este caso nos referimos a dos de agua y dos de tierra.

Ahora bien, si decide sacar a los peores, entonces estamos hablando de Julia Arguelles, ya que el alcance de sus acciones ha podido enviar por lo menos a dos habitantes al hospital por heridas corporales.

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