La Casa de los Famosos 6: Tierra sabotea, también, la dinámica del posicionamiento y sinceramiento

Los habitantes del cuarto tierra, de “La Casa de los Famosos 6“, se han convertido en sinónimos de sabotaje en esta temporada. En esta semana llevan saboteando no solo las reglas impuestas en “La Carta Magna”, sino también la prueba del presupuesto y las dinámicas del posicionamiento y sinceramiento.

Frustraron la dinámica del presupuesto fingiendo querer ser parte de la misma sin sumar puntos, buscando únicamente completar el 50% del presupuesto, alegando que dicha cantidad funciona y alcanza para todos los habitantes de la casa. ¡Sin consultarlo! Gran parte de su público está fascinado con estas estrategias, y las denomina contenido, mientras que otros simplemente ya no soportan el programa.

Sabotearon la dinámica del sinceramiento y posicionamiento por indicaciones de Oriana Marzoli, quien le pidió a sus compañeros que se sinceraran y posicionaran solo entre ellos, para decirse las razones positivas por las cuales los querían dentro de la competencia. Javier Poza y Jimena Gállego, conductores del espacio, no permitieron este comportamiento. Aun así, ellos siguieron insistiendo en su estrategia, y gracias a Julia Arguelles encontraron la forma de continuar con el plan de juego.

La producción no protege a “La Jefa”; al contrario, la somete a burla…

Lamentablemente, esto es culpa de la producción. La sanción que les impusieron esta semana, por haber violado las reglas, se limitó a quitarles un punto de los seis que tienen disponibles para nominar. Ante la corrección, participantes como Julia Arguelles y Fabio Agostini se burlaron de “La Jefa” y la producción de este programa.

Cuando la sanción es inferior a las faltas incurridas, ni un niño terminará haciendo caso, porque el castigo no representa ninguna amenaza.

Lamentablemente, la forma en la que la producción ha trabajado al personaje de “La Jefa” es lamentable. En Colombia no hay “jefa”; ahí manda un “jefe”. Sin embargo, este personaje sí tiene poder y lo ejerce dentro de la competencia, a tal punto que los participantes saben que con él no hay forma de escabullirse frente a una posible sanción. Y además, sin temor a equivocarse, expulsa cuando es necesario. ¿Será cuestión de género? Como él es hombre, ¿lo hacen más severo y, como en la de Telemundo es mujer, la hacen parecer débil e inexistente?

Estos cuestionamientos surgen tanto en el público como en los críticos del programa, al ver que todo lo que hace y dice “La Jefa” no tiene efecto. No genera cambios y mucho menos implica respeto. Ella no puede hacer nada; al final, su papel lo dicta la producción; no es un ente superior que tenga poder sobre sí misma.

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