Público de “La Casa de los Famosos 6” se burla de la sanción impuesta por “La Jefa”

Anoche en “La Casa de los Famosos 6” se hicieron cumplir las reglas establecidas en la dichosa “Carta Magna”, imponiendo una sanción a cada habitante que, según la producción, violó dichos estatutos. Como era noche de nominación, el resultado de la sanción nos dejó la siguiente placa de nominados: Oriana Marzoli, Caeli, Fabio Agostini, Horacio Pancheri, Kunno, Curvy Zelma y Julia Arguelles.

Los habitantes que incurrieron en estas supuestas faltas no pudieron hacer uso de sus seis puntos para nominar, es decir, que solo pudieron repartir cinco, otorgando simplemente tres y dos en contra de los habitantes a los que decidieron subir a la placa.

La sanción fue arbitraria porque las violaciones por las cuales han sido juzgadas ni siquiera están contempladas en los estatutos de la supuesta “Carta Magna”. Pero siguiéndole el juego a producción, esto fue lo que nos dieron.

¡La sanción es una burla!

Convengamos que la sanción no es superior a los “castigos” que ya se han implementado dentro del juego. Este hecho al final solo ha servido para dejar mal parado a Javier Poza, quien cuando habló sobre esta situación aseguró que en efecto las sanciones serían severas. El chiste se cuenta solo; la producción no está buscando que el drama, el conflicto y las ofensas bajen de nivel. “La Jefa” dentro de este juego es un accesorio que no puede hacerse respetar porque la producción no ha buscado que esto sea así.

Ante una sanción como esta, los habitantes más conflictivos y violentos no temen seguir violentando las indicaciones y dinámicas de la producción. Ayer mismo Fabio Agostini, al nominar, se ha reído en la cara de “La Jefa” ante semejante llamado de atención. Julia Arguelles con su actitud también se burló de la nominación y se puso impertinente con “La Jefa” al aire. ¡Así de castigados y amenazados se sintieron los habitantes con semejante sanción!

El público, por su parte, también está asegurando que la sanción es “ridícula”, “una total burla”, “un absurdo ante el caos dentro de la casa”. Para muchos, esta temporada está siendo una total desilusión.

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