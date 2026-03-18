Caos después de la redistribución de habitaciones en “La Casa de los Famosos 6”

En “La Casa de los Famosos 6” se vivió un nuevo proceso que les permitió a los habitantes redistribuir las habitaciones de la casa. Es decir que ahora, en la mayoría de los cuartos, están todos los grupos formados por afinidad. Y aunque la dinámica parecía sencilla, la verdad es que se volvió complicada gracias a Julia Arguelles.

La actriz mexicana decidió salirse del cuarto fuego y pasarse a tierra. Pero en el proceso no tomó en cuenta que dicho cuarto ya estaba completo. Intentó volver a fuego, pero esta habitación ya contaba también con todos sus habitantes, seis en total. Y aunque aún había un espacio en agua, esta se negó a ceder y decidió imponer su presencia en el cuarto de Laura Zapata.

La jefa tuvo que intervenir, porque Julia se negaba a ceder y es que ella pretendía que Jailyne Ojeda cediera su lugar en tierra, pero la creadora de contenido dijo no. Y Julia se sometió a un proceso en el que terminó eliminada, viendo cómo varios cuartos rechazaban su presencia. Ahora, aunque muchos dentro y fuera de la casa quieran venderla como “la víctima” de esta temporada, el público en su mayoría tiene claro que esto está lejos de la realidad.

Julia es víctima, sí, pero de sus propias decisiones y acciones. Las cuales van con el afán de seguirse vendiendo a sí misma como una villana y una víctima de los demás. Villana porque no se deja, y víctima porque hacen de todo para hacerle daño. Cuando queda más que claro que ella misma genera situaciones incómodas para todos a su alrededor.

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