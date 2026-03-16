¿Laura Zapata podría ser expulsada o la eliminada de hoy en “La Casa de los Famosos 6”?

Desde la semana pasada, creadores de contenido como “Crítica sin Censura” señalaron que pronto un habitante de “La Casa de los Famosos 6” podría ser expulsado de la competencia.

Algunos creen que la expulsión podría estar relacionada con Josh Martínez, asumiendo que su infracción de patear una mesa en “El Destierro”, que no es la casa que habitan los famosos, cuenta dentro de las normas, aun cuando no se ha generado ni una sola regla alrededor de dicho espacio. Hago hincapié en este hecho porque, si así lo hacen, sería bajo el criterio único de “La Jefa”, no por lo escrito dentro de “La Carta Magna”.

Tenemos que recordar que desde que impusieron “El Destierro”, tanto a Yoridan como a Fabio les pidieron abandonar la casa. ¿Por qué? Porque el destierro no es parte de la casa como tal. Por ende, no hay normas que se puedan adjudicar a este espacio aún.

Estas son las reglas de convivencia:

Se prohíbe generalizar o estigmatizar a cualquier habitante por motivos de religión, sexualidad, política o raza. Todos los participantes gozan de igualdad de condiciones y dignidad. Se debe respetar estrictamente la intervención de cada participante durante las galas, posicionamientos y pruebas, evitando interrupciones e interferencias, especialmente cuando el conductor otorga el uso de la palabra. Se prohíbe cualquier manipulación o uso indebido de las pertenencias y objetos personales de cualquier habitante. de la casa. Se debe respetar el silencio y el descanso de todos los habitantes a partir del momento en el que se apagan las luces de la casa. Se prohíbe golpear, dañar o maltratar el mobiliario y los elementos de la casa durante momentos de tensión y discusión. Se debe ejecutar el aseo general de la casa una vez por semana por habitaciones, siguiendo el calendario fijado.

Ahora bien, aún no se sabe nada sobre el posible expulsado. Sin embargo, en el caso de Laura Zapata, se cree que su nombre podría estar relacionado con ambas posibles opciones. Ya sea que la saquen hoy de la competencia, por supuestos votos bajos. Nuestras fuentes internas dentro de la producción me aseguran que la actriz mexicana va en primer lugar en votos. Que ella saldrá hoy porque así lo solicitó a inicio de esta semana.

Lamentablemente, otra movida como esta, como justamente hemos podido ver con Sergio Mayer y Lupita Jones, envía un mensaje erróneo al interior de la casa. Les hace creer a los habitantes del cuarto tierra que su forma de jugar y convivir es la correcta y que está por encima de todo lo que se haga o se genere, tanto de parte de cuarto agua como de fuego.

Entonces, existen dos nombres que podrían estar en peligro de expulsión: Josh Martínez y Vanessa Arguelles, según algunos. Aunque podría ni siquiera salvarse la mismísima Oriana Marzoli. Mientras que la eliminación por votos cobraría el paso de Stefano dentro del juego, si no es que sacan a Laura Zapata bajo esta premisa.

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