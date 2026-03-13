El reality de Telemundo, “La Casa de los Famosos“, es una de las producciones más exitosas de la cadena. Prueba de ello es que actualmente viven su sexta temporada. Pero esta edición empezó con una polémica desmesurada desde el día uno, por el tipo de convivencia que se cimentó durante las primeras 48 horas.

Entonces, ante la pregunta ¿Es “La Casa de los Famosos 6” la edición más descontrolada que han tenido?, la única respuesta posible es sí. Porque hay claras diferencias entre las temporadas más complejas de este reality. Y estas fueron: la segunda temporada, la cuarta y la edición “All-Stars”.

Para empezar, aunque dichas temporadas fueron polémicas y también tuvieron altos índices de violencia verbal, la diferencia entre estas y la actual sexta temporada es que todas tuvieron una razón de ser.

Segunda temporada, cuyas villanas fueron Daniella Navarro y Laura Bozzo

En el caso de la segunda edición, la cual ganó Ivonne Montero, el conflicto empezó por comentarios de ella sobre el actor Eduardo Rodríguez. Esto generó, claramente, una posición dura y crítica por parte de Daniela Navarro hacia la actriz mexicana.

La eliminación de Brenda Zambrano después de los comentarios que recibió de Nacho Casano también cimbró la casa. Niurka, habitante del cuarto azul, el mismo de Nacho, le dio todo su apoyo al argentino. Mientras que el cuarto violeta, el de Navarro, se posicionó fuertemente en contra de Casano.

Además de esto, también se empezaba a cimentar en el juego la dinámica de Niurka Marcos sobre crear una familia. Todo el cuarto azul se volvió un solo ente contra los habitantes del cuarto violeta integrado por: Daniella, Eduardo, Salvador Zerboni, Mayeli Alonso, Brenda Zambrano, Laura Bozzo, Julia Gama y Rafael Nieves.

Todas estas diferencias de discursos y formas fueron creciendo, pero no se presentaron o se impusieron ante el público en 48 horas. Transcurrieron semanas antes de que el conflicto estallara, pero sí fue en aumento hasta llegar a generar ansiedad, estrés y descontento en buena parte del público televidente.

La cuarta temporada, en donde Lupillo partió como favorito y lo perdió todo

La cuarta temporada, para el público de Estados Unidos, tenía fuertes y claros favoritos: Lupillo Rivera y Maripily Rivera. Los dos eran parte del cuarto tierra y desde el día uno esta habitación se volvió la favorita. Sin embargo, uno de sus habitantes decidió de manera arbitraria dinamitar la casa. Y ese fue Gregorio Pernía.

La decisión del colombiano de asegurar que su cuarto iría por un equipo específico cortó la sana convivencia. Y así fue como los feudos iniciaron. Thalí García encontró férreas detractoras en el cuarto fuego y Maripily Rivera, aunque era de su propio cuarto, tampoco podía soportarla.

Así empezó la división de la casa y la separación interna de la tierra, porque Lupillo tomó partido y esto lo llevó a vivir todas las emociones de García como propias, a tal punto que nunca se permitió conocer a Maripily.

De nuevo, volvimos a tener una temporada polémica, pero cuyo conflicto tuvo una razón de ser y un tono que se fue incrementando semana a semana. Y aunque hubo división en ambas temporadas, siempre hubo un trabajo común; tanto en la segunda edición como en la cuarta, todos estaban de acuerdo en que el orden y la limpieza se tenían que dividir a nivel general y que ambos cuartos debían asumir esa responsabilidad.

La temporada “All-Stars”, la casa de Caramelo y Rey Grupero

Esta edición fue particular; como la producción decidió llevar entre sus filas a Paulo Quevedo, Lupillo Rivera y Aleska Génesis, hubo mucha apatía desde el día. Y al no contar con un representante boricua, la opinión pública no partía del todo a favor del proyecto. El hecho de que Alfredo Adame fuera parte del show le permitió a los puertorriqueños saber que alguien de su agrado era parte de “La Casa de los Famosos”.

Pese a todo lo anterior, el público descubrió a Carlos “Caramelo” Cruz, se topó con una versión diferente de Rey Grupero y de la mismísima Niurka Marcos. Apareció Luca Onestini y algunos televidentes le dieron una oportunidad al ex de Cristina Porta, pese a todo lo que ella desveló de él.

Los conflictos empezaron porque muchos no lograban entender la personalidad avasalladora de “Caramelo”, el creador de contenido dominicano que estaba viviendo su sueño con los brazos y el corazón abiertos. Sin prejuicio, sin estrategia, sin fandom e incluso con una sola maleta.

El juego interno de Lupillo con Aleska Génesis le hizo ver al público que ellos seguían siendo similares a su temporada pasada. Mientras que en sus respectivos cuartos, creían tener a personas independientes el uno del otro. El juego de lealtades comenzó a pasar factura y así se dividió el cuarto . El gigantesco favorito de esa edición junto con el cuarto tierra.

Al mismo tiempo que teníamos todo este drama cocinándose, también tuvimos un inicio flojo porque los “All-Stars” que se destacaron por ser o creerse estrategas empezaron a impartir charlas sobre cómo jugar y avanzar en esta competencia. Los egos consumieron a muchos ansiosos por hablar y promocionar sus conocimientos, y esto aburrió a los televidentes.

Pero de nuevo, todo comenzó por una razón. Nada ocurrió de golpe. Esto no sucedió solo porque dos personas decidieron sentar un precedente y dictaminar una forma absoluta de comunicación y convivencia. Por lo tanto, sí, “La Casa de los Famosos 6” es la más caótica y sinsentido de todas.

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