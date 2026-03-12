Manelyk se mantiene fiel al juego de Oriana Marzoli y el cuarto tierra en “La Casa de los Famosos 6”

Ayer por la tarde, Fabio Agostini en “La Casa de los Famosos 6” afirmó que, en ocasiones, aquellos que no ganan este tipo de formatos son los que obtienen más éxito. Porque los vemos en más realities. Esto se señala como sinónimo de éxito, en contraste con aquellos que ganan y desaparecen del mundo de la televisión o de los realities.

Manelyk González, como amiga de Oriana Marzoli y siendo “chica reality”, apoyó este discurso. Sin embargo, es crucial matizar estos argumentos. El éxito, tanto como la felicidad, son relativos porque dependerá de lo que cada ser humano persiga como objetivo fundamental de estos conceptos.

Hay personas que buscan la felicidad, sí, la cual traducen a casarse y formar una familia. Para otros, la felicidad se traduce en éxito económico. Y para muchas otras personas la felicidad se resume en tener un cuerpo esbelto. Así de diversos son los argumentos y anhelos de los seres humanos.

El mundo de los realities es similar. Hay muchas personas que aceptan estos proyectos para inyectarle vitalidad a sus carreras, para regresar a la actuación o a la conducción. Para abrirse nuevas puertas laborales. Ejemplos de esto en “La Casa de los Famosos” tenemos varios. Roberto Romano, Clovis Nienow y Pepe Gámez, entre otros.

A todos ellos no los hemos vuelto a ver en realities, pero sí los hemos visto en programas como conductores, panelistas, como villanos y protagonistas de telenovelas, como villanos o como parte del elenco principal.

Luego tienes a personalidades como Alicia Machado, que entró con el objetivo de ganar para comprar una casa y por la educación de su hija. Ivonne Montero, que tenía el objetivo de ganar por la salud de su hija y pagarle así una operación de corazón. Y así tenemos a Rodrigo Romeh y a Madison Anderson, que orientaron sus victorias para convertirse en empresarios, construir algo que a futuro asegure sus ingresos y les otorgue estabilidad.

¿Manelyk, panelista o porrista de sus amigos?

Lamentablemente, en el caso de Manelyk como panelista de “La Casa de los Famosos 6”, ha demostrado que el proyecto la ha superado. Ella no logra analizar el juego de los habitantes, porque su mayor afán es aplaudir todo lo que hacen sus amigos en el juego; hablamos de Oriana y Kunno. Esto no la vuelve crítica, sino fanática y porrista de los suyos.

La temporada aún no ha llegado al punto de invitar a los amigos para defender a sus participantes. Pero con Manelyk, el cuarto tierra tiene a una fanática dentro del panel. Insisto, este proyecto la ha superado.

