“La Casa de los Famosos 6”: Todos los habitantes son nominados, por sanción impuesta por “La Jefa”

¡”La Jefa” despertó! Este es el comentario que se ha viralizado en las redes sociales después de la nominación de anoche en “La Casa de los Famosos 6“. Dentro del reality se ha sobrepasado la línea del respeto. Muchos o casi todos han caído en la posición de gritarse, insultarse y provocarse 24/7, al punto de perder el respeto por los conductores, por “La Jefa” y por el público.

Anoche, la producción intentó conciliar. Les recordó a los habitantes que el programa es en vivo y que la transmisión llega en directo al público televidente. Quisieron hacerles ver que sus acciones están haciendo perder el trabajo de muchas personas en producción al no respetar el tiempo al aire.

Javier Poza les hizo ver que, aunque todos son parte del mismo barco, no todos están en la misma posición. Y ellos ni siquiera se percataron de que la intención de su comentario era hacerles ver que él, como conductor, merece respeto, al igual que Jimena Gállego, su compañera en el show.

Ahora bien, anoche, después de un largo proceso de nominación, “La Jefa” intervino para comunicarles a los habitantes que todos estaban nominados, y esto al parecer incluye a “El Divo”, el actual líder de la casa. Esto genera dudas: ¿Habrá o no salvación?, porque si el líder ha sido nominado, ¿eso quiere decir que perdió su poder para salvar a un habitante? El fin de semana entonces no tendremos posicionamientos. ¿Solo sinceramientos? ¡A la última cena subirá a todos!

¿Quién es el principal culpable de la violencia dentro de la casa?

Hay que ser honestos a la hora de responder esta pregunta. La violencia la están poniendo sobre la mesa los habitantes. Tanto los que provocan como los que responden en la misma medida o más. Cada celebridad que conforma esta temporada es un ser humano adulto, profesional en diversas ramas del mundo del entretenimiento, con suficientes herramientas como para saber identificar la diferencia entre un comentario honesto y un insulto.

El reality, la producción como tal, genera impulsos. Situaciones que marcarán una posible dirección o dinámica, pero cada habitante decide cómo vivirla y ejecutarla. Si la indicación es “posiciónate” o “sincérate”, ambas palabras por definición excluyen insultar, menospreciar y, muchísimo menos, golpear a una persona. Es el habitante el que decide libremente cómo darle vida a esta dinámica.

Cuando los corrigen, tanto los conductores como “La Jefa” se refieren a que muchos se quieren ir por la tangente y, en lugar de decir “¿por qué quieres que un compañero salga?”, decides hablar de sus bondades como persona.

¡La persona decide cómo reacciona al impulso o a la dinámica!

Seamos honestos, ¿cómo se puede responder ante una pregunta así? Sencillísimo. Para empezar, en esta casa, ¿por qué podrías querer que alguien se vaya o salga de la competencia? Para empezar, por convivencia.

Se puede decir: “No te quiero en la casa porque eres una persona que no colabora con el aseo. Te limitas a que se suplan las necesidades básicas del hogar. Y además de que no colaboras, tienes la osadía de burlarte y menospreciar el trabajo de quienes lavan tus platos, el baño que usas, la ducha que utilizas e incluso te burlas de quien prepara tus alimentos cuando tú ni siquiera sabes cocinar”.

El discurso anterior solo contiene verdades, no hay insultos, hay realidades basadas en hechos concretos de convivencia. Si tú no utilizaste insultos, pero evidenciaste la falta de empatía de la otra persona ante el trabajo del hogar, es tu interlocutor el que tiene ahora la palabra y tendrá derecho a defenderse, ya sea brindando excusas o incluso aceptando su error. La falta de respeto es una opción que ellos eligen. Con libertad, no bajo presión.

Si ante los impulsos de la casa o las dinámicas de la producción el habitante solo sabe utilizar los gritos y las ofensas, eso simplemente habla de las limitantes de la persona en cuanto al uso del lenguaje. Saber gritar, ofender e insultar no es necesariamente sinónimo de inteligencia. Este tipo de respuestas se asocia a mecanismos de defensa básicos, que lo único que reflejan es impulsividad, falta de control emocional y/o agresividad.

¡El experimento social es un reflejo de la vida misma con diversos impulsos!

La vida en sí misma tiene falta de coherencia; es el ser humano el que decide qué sentido le da y cómo se puede resolver con inteligencia, recordando que, como humano, eres diferente a un animal. Ejemplos: Venden vehículos que tienen la capacidad de un carro de carreras. Sin embargo, es ilegal correr con vehículos que sobrepasen las normas de tráfico.

Entonces, tu trabajo y capacidad adquisitiva te permiten comprarte ese carro; no es ilegal. Pero tú decides si al hacerlo te permites faltarle a la ley bajo la excusa de que, si te lo venden, lo puedes hacer. Esa es la diferencia entre ser o no inteligente. La inteligencia te permite razonar y saber cómo hacer uso de los impulsos de la vida. ¡Reaccionar de manera impulsiva sin considerar las leyes y el entorno solo te convierte en una persona impulsiva!

