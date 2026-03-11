Kunno desmiente rivalidad con Belinda y Cazzu pese a su amistad con Ángela Aguilar

La sexta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo continúa regalando al público momentos de tensión e inesperadas confesiones por parte de sus participantes. La más reciente de ellas vino por parte del influencer Kunno, quien habló como nunca antes sobre su postura ante la polémica entre Ángela Aguilar, Belinda y Cazzu.

En una charla con su compañera de reality Oriana, el mexicano desmintió tener una postura en contra de las exparejas de Christian Nodal, quien es esposo de su amiga Ángela.

Por el contrario, explicó que la relación que mantiene con Belinda y Cazzu es cordial: “También piensan que por yo llevarme con ellos, ya no tengo relación con las otras. Nos seguimos y todo. Si las veo, las saludo”, afirmó.

“En el momento en que compartí tal cual con Belinda y con Cazzu, tampoco tiene nada que ver con la polémica; ambas conmigo también fueron super, súper amables, súper abiertas“, detalló el creador de contenido.

En este sentido, comentó que ha coincidido con ambas cantantes en diversos eventos sociales y en todas las ocasiones ha recibido un trato amable por su parte. Incluso, recordó la ocasión en la que la rapera argentina amenizó su fiesta de cumpleaños.

“En mi cumpleaños 21 coincidí con Cazzu y me festejó y todo porque, pues la verdad también su música me gusta mucho. Entonces ambas han sido muy buenas personas, no hay nada que decir“, expresó.

Debido a estas experiencias positivas con Belinda y Cazzu, el joven de 25 años se mantiene firme en su deseo de no tomar partido por ninguna de las partes y mantenerse fuera de la polémica.

“Nadie me ha hecho ninguna acción despectiva. Entonces, yo tampoco voy a ser así. Pues yo a todo mundo saludo, le sonrío. O sea, les agradezco también, pues porque también las admiro“, resaltó Kunno ante la mirada atenta de su compañera.

Otra de sus revelaciones estuvo relacionada con la boda religiosa de Nodal y Ángela Aguilar, afirmando que esta tendrá lugar el próximo mes de mayo.

