Sergio Mayer desmiente haber pedido que no hubiera un puertorriqueño en “La Casa de los Famosos 6”

Sergio Mayer se encuentra en su gira de medios como tercer habitante eliminado de “La Casa de los Famosos 6“. En conversación con el espacio de “Sin Censura” del matutino “Hoy Día” de Telemundo, el mexicano negó rotundamente haber solicitado la exclusión de un puertorriqueño esta temporada. “No entiendo por qué hicieron circular ese rumor”, dijo Mayer.

Lamentablemente, una de las principales voces que ha señalado a Sergio Mayer con estas afirmaciones es Maripily Rivera. La ganadora de la cuarta temporada de este reality ha asegurado en varios medios y entrevistas que Sergio Mayer, por contrato, exigía que no entrase un boricua a la casa en esta edición.

El actor, empresario y político asegura que él jamás jugaría con el trabajo de alguien. Y destacó que él tiene mucho aprecio y cariño por el Caribe. Carlos “Caramelo” Cruz, invitado en la sección, destacó que Mayer fue uno de los que más cariño le brindó durante su paso por el reality.

De momento no hay forma de probar que las afirmaciones de Maripily Rivera poseen fundamento e igual en el caso de las declaraciones de Sergio Mayer. Por lo tanto, estamos ante la palabra de uno contra la palabra del otro. Sin embargo, hay que señalar que la edición “All-Stars” tampoco contó con un boricua entre sus filas, y en esa temporada Sergio Mayer solo fungió como panelista, no como habitante.

Después de esta aclaración, bajo el pretexto contractual, la pregunta sería: ¿Quién exigió que no hubiese un boricua en la temporada que ganó Carlos “Caramelo” Cruz?

