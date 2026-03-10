Contra todo pronóstico, Sergio Mayer es el tercer eliminado de “La Casa de los Famosos 6”

“La Casa de los Famosos 6“ vivió anoche una eliminación inesperada. Sergio Mayer se convirtió, sin previo aviso, en el tercer habitante eliminado de la competencia. Se une así a Zoe Bayona y Lupita Jones. Su salida ha generado una serie de especulaciones.

Nuestras fuentes nos revelan que el actor y empresario mexicano no salió por votos. Sino por temas personales que nada tienen que ver con la competencia. ¿Será verdad, será mentira? ¡Solo el tiempo lo dirá!

Asumamos que su salida es como justamente él ha afirmado en diversas conversaciones con la prensa de Telemundo: el público no votó por él, pese a que ninguna encuesta popular lo dejaba en último lugar de votaciones. Si Sergio salió de la casa porque el público no votó por él, ¿en qué se equivocó, qué hizo que no le alcanzó para mantenerse en el juego?

Por la forma en la que vimos la eliminación: Sergio Mayer junto a Julia Arguelles; la lectura rezaría de la siguiente manera: “La alumna venció al maestro”. ¿Es esto justo o real? Siendo crítica del show y analista de lo que vemos a diario dentro del 24/7, la respuesta es no. Visualmente, entiendo. Julia ganó. Sergio perdió. Pero la realidad es otra: dentro de La casa de los famosos, las jugadas implementadas por Mayer siguen teniendo sentido y, si él no movía las fichas, el juego iba a ser monótono.

La monotonía dentro de “La Casa de los Famosos 6”

Al día de hoy ya contamos con monotonía en el “modus operandi” de ciertos participantes. Oriana Marzolli, por ejemplo, su juego es predecible: provocar, imponer, incitar, hostigar, cuestionar, gritar y repetir. Todo esto define a Oriana. Lo demás es moverse junto al juego, pero la base de todo lo que hace se limita a estos siete pilares fundamentales en su personaje. Moverse con la marea la ha llevado a utilizar las características físicas y personales de algunos habitantes, como sus acentos y formas de hablar un español que para ella no es válido ni respetable.

Vanessa, Luis Coronel, Yoridán, Kenzo, Kenny y Jailyne también son predecibles. Su juego es no meterse en problemas, figurar poco, no hacer mucho ruido, disfrutar y avanzar. No hay propuesta, no hay esencia. Por eso algunos los llaman “tibios” y otros los definen como “muebles”.

Josh y Fabio también han caído en la monotonía de sus personajes. Surgen cuando se les necesita, cuando hay que hacer bulto, bulla, cuando hay que defender las luchas con las que figurar en la casa y en las galas.

Celinee Santos y Julia Arguelles, por su parte, han caído en un punto en el que es fácil predecirlas, pero difícil al mismo tiempo. Porque sabemos que responderán o no ante una provocación, pero también tienen algunos momentos en donde mucho les sale tan natural que no se sabe exactamente cuándo podemos esperar estos cambios.

Laura Zapata, Horacio Pancheri y Divo juegan desde la cocina, pero mantienen sus fidelidades y sus luchas son por momentos y, sobre todo, en el caso de Zapata contra Oriana y en el caso de Divo contra Pancheri, mientras que para Horacio su némesis por el momento es Fabio.

¿Mayer rompía la monotonía?

Sí y no. La rompía al cambiar el rumbo del juego. Lo que permitió el surgimiento de Julia, su personaje ficticio. Algo completamente inesperado para los televidentes que terminó ofreciéndonos en pantalla una villana que no teníamos, alguien con mucho más sentido que el simple “porque sí” de Oriana.

Ahora la casa perdió a su líder y estratega y falta saber hacia dónde nos dirigimos después de esto.

