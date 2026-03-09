¿De qué forma votar por tus favoritos en los días de nominación de “La Casa de los Famosos 6”?

“La Casa de los Famosos 6” vivirá esta noche una nueva gala de eliminación, la tercera de esta temporada. Por ahora solo contamos con dos eliminadas; hablamos de Zoe Bayona y Lupita Jones. Hoy por la noche, por votos se sabe que la eliminación estará entre Josh Martínez y Caeli Santaolalla. Ellos dos forman parte del grupo de nominados de esta semana, y la lista la complementan: Sergio Mayer, Celinee Santos, Julia Arguelles y Jailyne Ojeda.

Por el contenido dentro del reality, se cree que la eliminada de esta noche debería ser Jailyne; sin embargo, el público está favoreciéndola por encima del cubano, probablemente porque los seguidores del cuarto tierra están jugando en su contra, para sacarlo de la casa y así permitir que la estadía y estrategias de Oriana Marzolli no se vean perjudicadas.

Dicho esto, aquí lo que necesitas saber sobre cómo votar por aquellos nominados que tú quieras favorecer en lo que queda de competencia, según informa Telemundo:

¿Cómo votar por el famoso que quieres salvar?

Entra a la sección de votaciones de La Casa de los Famosos en la página de Telemundo en este enlace.

Luego puedes seleccionar la fotografía del participante y hacer clic en el botón que dice “vota”.

Durante el período de votación, hay un límite de un (1) voto por día durante la ventana de votación.

¿Quiénes pueden votar y a partir de cuándo?

El único método de votación válido es en línea. Cada persona tendrá un identificador único con el que se valida cada voto.

Solo pueden votar quienes viven en Estados Unidos y Puerto Rico y quienes tengan un identificador único durante el periodo de votación.

La ventana de votación se abre cada jueves después de la gala de nominación y estará disponible hasta el próximo lunes.

¿Cuántas veces puedes votar?

Cada persona puede emitir hasta dos votos por día durante cada “Ventana de Votación” dentro del “Periodo de Votación”, de la siguiente manera:

Un voto usando el inicio de sesión de NBCU.

Un voto usando el inicio de sesión de Facebook.

