Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 9 de marzo

Hoy, 9 de marzo, viviremos la tercera gala de eliminación de “La Casa de los Famosos 6“. Los nominados son: Celinee Santos, Sergio Mayer, Caeli, Julia Arguelles, Jayline Ojeda y Josh Martínez. En un principio, los votos del público tenían en una zona de peligro tanto a Julia como a Jayline. Sin embargo, y de momento, la actriz mexicana se aleja de una posible eliminación, y quien corre peligro sigue siendo la sexy creadora de contenido y el cubano.

Julia. La nueva villana que hay dentro de la casa se ha vuelto atractiva para buena parte del público, porque dentro de su psique existe una razón de ser. Que, aunque no es genuina, porque nadie la traicionó, las razones ficticias o no, funcionan y cobran mayor fuerza por encima de Oriana Marzoli. Quien cargaba con esta vena de provocaciones y gritos ante quien sea por lo que fuera.

En el caso de la rubia española, el problema es que no tiene razones para discutir, más que las que ella y su equipo fomentan por convivencia. La falta de limpieza y consideración con el resto de habitantes se ha convertido en el aliciente del cuarto tierra para figurar y discutir. Pero, por lo demás, no hay razones de peso dentro de sus confrontaciones. Todo es solo porque sí, con ellos.

Ahora bien, Sergio Mayer se mantiene como el máximo líder de la casa y el único verdadero creador de contenido. de la misma. Mueve la convivencia a su antojo y el aparecer de nuevos personajes como el de Julia es una victoria para lo que desde su ingenio puede generar en otros. Él es el máximo enemigo de todos, el máximo estratega y al mismo tiempo el máximo inspirador del juego.

Josh es el martillo. “The hammer”. El cubano se ha convertido en la estridencia que busca contrarrestar los descensos de Oriana Marzoli. Si se evalúa el juego desde un punto de análisis, ya algunos de los habitantes tienen un porqué, una función.

En relación al cuarto a tierra y sus tretas de juego. Al igual que el equipo de Marzoli. Mientras que ella es la cabeza y ejecutora de todos sus escándalos y peleas, Laura G y Kunno son sus manos derechas para complementar el trabajo y llevar el mensaje. Ambos son su segunda y tercera voz. Mientras que Fabio es el guardaespaldas personal de la española nacida en Venezuela. Stefano predica su fe y al mismo tiempo funciona como competidor en las pruebas físicas.

La segunda función de Laura G y Kunno es convivir con algunos habitantes y llevar más a su redil para asegurar ciertos votos. Mientras que Oriana disfruta sin considerar a “las nuevas adeptas”, partes de su equipo principal. Para ellos los que valen son los cinco con los que empezó este trayecto.

Mientras que en agua, tanto Laura Zapata como Celinee Santos son contenido por sí mismas, por ser, por estar, por respirar y existir. Porque ya Oriana no las soporta por una u otra razón.

De momento, una vez termina la gala de eliminación de esta noche, si Mayer sigue en competencia, lo mejor que puede hacer este es seguir el mismo plan que trazó la semana pasada. Seguir neutralizando a tierra, no llevarlos al territorio de nominación y quitarles visibilidad a cámara. Sin nominación seguirán buscando foco sin sentido, y con el tiempo para algunos esto se volverá cansado, porque “les sacará el jugo sin qué ni para qué”.

Además, con esta estrategia temprana, le permite al público “sacar a los máximos muebles de la casa”. Aquellos que siguen en el juego navegando bajo la óptica de “yo no me meto con nadie, si nadie se mete conmigo”. Eso, en este reality, sirve, pero aburre. Y bajo cualquier criterio, sí eres considerado un jugador tibio y sin sentido dentro de la competencia, en donde prefieres a personalidades fuertes que vayan más allá. del simple hecho de estar.

