Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 5 de marzo

La próxima semana viviremos la tercera gala de eliminación en “La Casa de los Famosos 6“. Los nominados de esta semana son: Julia, Celinee, Caeli, Jayline, Fabio, Josh y Sergio Mayer.

“¿Cómo van las votaciones hoy 5 de marzo?”, es la pregunta de gran parte del público, sobre todo porque Julia Arguelles se ha esforzado por decirles a los televidentes que en esta nominación ella fue traicionada.

Los votos están en una medida subiendo a favor de la actriz mexicana, mas no lo suficiente como para sacarla de zona de peligro. Lo que deja totalmente vulnerables a Caeli y Jayline Ojeda. Sin embargo, la intención de Tierra por favorecer a Julia para molestar al equipo de Sergio Mayer, está poniendo en peligro a Fabio, ya que sus números sí han empezado a menguar.

En zona gris, mas no fuera de peligro, se encuentra Josh Martínez. Mientras que Celinee Santos y Sergio Mayer se adueñan por ahora de los dos primeros lugares de las votaciones.

Ojo, dejar vulnerable a Fabio y que este salga eliminado de la competencia sería una verdadera victoria para Mayer. Porque cualquier movimiento como el que este generó en las votaciones, siempre deja desertores. El error del equipo tierra fue correr tan rápido al rescate, pidiendo votos, teniendo a uno de los suyos arriba de la placa.

Las votaciones están frescas, y todavía los equipos pueden calibrar sus decisiones para buscar una mejor manera de proteger a los que más te gustan dentro de esta competencia.

Sigue leyendo más de “La Casa de los Famosos 6” aquí:

· La Casa de los Famosos 6: ¿Se rompen las alianzas y empieza el juego individual?

· Con esta nominación, Sergio Mayer sacó de la conversación a Oriana en “La Casa de los Famosos 6”

· ¿Qué está pasando entre Celinee y Josh en “La Casa de los Famosos 6”?