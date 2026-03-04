¿Qué está pasando entre Celinee y Josh en “La Casa de los Famosos 6”?

Se presume que esta noche Celinee Santos acompañará a Josh Martínez en la placa de nominados. Los habitantes del cuarto tierra anunciaron su intención de nominarla y ella lo presiente; así mismo se lo dijo a sus compañeros del cuarto agua. Hoy es miércoles de nominación en “La Casa de los Famosos 6“.

Sin embargo, más allá de las estrategias de esta noche, la verdad es que entre el cubano y la dominicana ha surgido una bonita amistad, tanto que ciertas cuentas en Instagram están intentando “shippearlos”, sobre todo porque anoche, después de que Josh regresara del “destierro”, este le dejó en claro a Celinee que gusta de ella.

Ahora el problema es que nadie tiene claro el estado amoroso de Santos. Ahora bien, sea como sea, dentro de la casa los romances apenas están tomando forma y no hay nada concluyente. Sergio Mayer, ahora, también maneja la posibilidad de que Fabio, el “guardaespaldas” de Oriana, podría estar interesado en Celinee, y esto para muchos es imposible, después de todo lo que ha dicho sobre ella dentro del cuarto tierra.

Sea como sea, parece que entre Josh y Celinee podría surgir algo, pero nada es concluyente. Mientras tanto, como amigos, una parte del público realmente está disfrutando de la química y la camaradería que ha surgido entre ambos. Además, la dominicana también dejó entrever que a él le gusta, cuando le dijo que era “morbo”.

