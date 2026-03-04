“La Casa de los Famosos 6”: Lupita Jones afirma que nunca habló desde el elitismo, que la educación proviene del hogar

Lupita Jones se convirtió el lunes 2 de marzo en la segunda eliminada de “La Casa de los Famosos 6“. Su salida la dejó con un sentimiento claro, el cual expresó durante la gala del siguiente día: “Me sentí humillada”, dijo la reina de belleza.

¿A qué se refería? La mexicana quedó en el cuarto de eliminación junto a Oriana Marzoli, su mayor detractora dentro del juego. Dejarlas juntas hasta el final fue como representar que una de las dos perdió frente a la otra, de cara al público.

Hoy conversamos con ella, y nos reveló qué decisión se tuvo que tomar y, aunque esperaba estar más tiempo dentro de la casa, agradece mucho el cariño del público. Ya que ahora, estando fuera, se da cuenta de que en efecto contaba con mucha gente a su favor.

La cuestioné directamente sobre las acusaciones que ha recibido por parte del público que no aplaudió su juego, en relación a sus supuestos comentarios elitistas en contra de habitantes del cuarto mundo. Sobre esto asegura de manera categórica que sus palabras nunca salieron desde un concepto elitista. Para Lupita Jones, sus palabras iban orientadas desde la educación básica que muchos reciben desde casa, valor y principios que se reciben en el hogar y que no están relacionados con el estrato social de una persona.

Ahora que se convertirá en posible panelista dentro del set, probablemente veremos a Jones defendiendo las posturas de sus compañeros del cuarto agua y fuego. Destaca que, en el caso de Oriana, junto a otros compañeros, es lamentable ver cómo no saben respetar a las personas mayores de edad, haciendo alusión a los fuertes encontronazos que la española ha sostenido con Laura Zapata.

Sobre Celinee también hablamos, y espera que la dominicana logre conquistar los objetivos que se ha propuesto con este reality, pero que en el camino no olvide el enfoque, sobre todo porque es su posición y su trabajo hay muchas niñas que la ven como un ejemplo a seguir.

Disfrutarás de nuestra conversación exclusiva el día de mañana a través de nuestro programa “Dentro del 27/7 de La Casa de los Famosos”.

