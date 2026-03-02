Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 2 de marzo

“La Casa de los Famosos 6” vive sus últimos momentos de votación rumbo a su segunda gala de eliminación. Para esta ceremonia, el público cuenta con diez nominados y ellos son: Sergio Mayer, Lupita Jones, Curvy, Kenny, Fabio, Stefano, Oriana, Kunno, Laura G y Kenzo.

Durante los primeros días de votación, el público dejó en los últimos lugares a Fabio, Stefano y Kenzo, respectivamente. Sin embargo, las acciones de los tres han generado cambios considerables. Por ahora, quien corre peligro máximo de eliminación es Stefano y, muy cerca, la mismísima Laura G.

Los aportes de la colombiana dentro de la competencia son mínimos. Es parte del cuarto agua como habitante, pero juega con el cuarto tierra. Su carácter va más con las intenciones que se mueven en el cuarto de Oriana y Kunno, con quienes ella ha tenido mayor afinidad.

Pero como jugadora e individuo no ha sabido sumar. Se ha mantenido a la sombra de Oriana y del mismísimo Kunno. Su voz no tiene peso dentro de la casa, y verla o escucharla es lo mismo que no verla y no escucharla. Su juego y su contenido son nulos.

Mientras que tanto Kenzo como Fabio tienen una mínima salvedad. Si bien es cierto que el español solo se ha dado a conocer por ser el guardaespaldas de Oriana, tiene un interés romántico en Jayline Ojeda y además suele relacionarse con otros habitantes dentro del show, más allá de los gritos o peleas de su amiga.

El caso de Kenzo es similar. Ha empezado una especie de romance y conexión con Caeli y los fans de esta ya lo están apoyando. Volvemos entonces a Laura G y Stefano; ambos no nos están ofreciendo contenido alguno. En comparación con el resto de sus compañeros en placa de nominación.

