‘La Casa de los Famosos’: Kenny Rodríguez y Fabio Agostini protagonizan discusión que obliga a cortar transmisión

El primer sinceramiento de ‘La Casa de los Famosos 6’ se vivió con intensidad. Lo que comenzó como una gala de sinceramiento y posicionamiento terminó convertida en un ring de boxeo sin guantes, donde los insultos se hicieron presentes. Sin embargo, el momento más fuerte se vivió durante la discusión entre Kenny Rodríguez y Fabio Agostini.

Desde los primeros minutos del programa, el ambiente se tornó irrespirable. Gritos, señalamientos y palabras como “ladras”, “provocadora”, “vulgar”, “corriente”, “eres un perro”, “basura” y “zorra” se escucharon en plena transmisión en vivo, dejando al descubierto que las tensiones acumuladas durante los primeros días estaban a punto de desbordarse.

Pero lo más fuerte estaba por venir. Cuando las cámaras del programa principal se apagaron y la señal 24/7 tomó el control, el enfrentamiento alcanzó su punto más crítico. Kenny Rodríguez y Fabio Agostini sostuvieron una discusión que escaló rápidamente hasta el punto en que estuvieron a punto de llegar a los golpes.

La producción del programa tomó la decisión de cortar la transmisión en vivo. Pero el conflicto no terminó ahí: al regresar a la casa, los ánimos seguían iguales, dejando claro que esta guerra está lejos de llegar a una tregua.

¿Quiénes son los protagonistas del escándalo?

Fabio Agostini, el modelo fitness de origen español que supera el medio millón de seguidores en Instagram. Sin duda, más allá de sus actitudes en lo deportivo, demostró que tiene un carácter fuerte y explosivo.

Por su parte, Kenny Rodríguez, de padres dominicanos y uno de los concursantes más queridos de ‘Love Island USA’, saltó a la fama precisamente por su carisma, seguridad y autenticidad. Cualidades que ahora pone a prueba en el ambiente más hostil de la televisión.

Este no es el primer escándalo que se vive dentro del programa de telerrealidad: También se han enfrentado Kunno con Eduardo Antonio, su discusión se centró en la amistad de Kunno con la cantante Ángela Aguilar.

Seguir leyendo: