La Casa de los Famosos 6: Lauza ha sido salvada, Divo y Josh están desterrados; todo esto, gracias a Yoridan

“La Casa de los Famosos 6” está viviendo momentos de tensión y momentos de desparpajo. Yoridan le robó anoche el poder de salvación a Celinee Santos. Y esto le permitió sacar de la placa de nominados a Laura Zapata. Así como enviar al destierro a “El Divo” en compañía de Josh.

· Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 27 de febrero.

¿Las decisiones que tomó Yoridan han tenido consecuencias?

En el público televidente, leves. Si bien es cierto que pocos esperaban esta decisión tal cual, la verdad es que la sorpresa permitió que muchos celebraran las razones del campeón de “Exatlón Estados Unidos 7”. Sobre todo porque, así como el resto, él también tiene derecho a jugar bajo sus propios preceptos.

A esto hay que sumarle que tener a Josh y a “El Divo” en el destierro ha sumado más que restado. Primero, sí recibe un respiro la casa, en cuanto a conflictos, y, en segundo lugar, estos dos están haciendo reír al público alejados de la casa. Incluso se ven y se perciben más relajados a nivel general.

Y Fabio…

La única inquietud que generó la decisión de Yoridan en cuanto a la salvación proviene de aquellos que esperaban que sacase a Fabio de la placa de nominados, ya que juntos estuvieron en el primer destierro de la temporada. Sin embargo, después de dicha experiencia, cada uno, según sus formas de ser, se integró a un grupo específico. Básicamente, tomaron caminos separados.

Así que, aunque haya quienes consideren que Yoridan tiene remordimientos, y puede que sea así, el público como tal en su mayoría no lo toma en cuenta, porque reconocen que al menos esta decisión lo puso en el mapa. Ya que el modo de juego de este es simplemente estar, existir y no necesariamente sobresalir.

¡Sin necesidad de ayuda!

Sacar a Laura Zapata no ha tenido un efecto realmente significativo en la base de la placa de nominados. La actriz mexicana nunca corrió peligro de eliminación. Y los que van en último, desde el primer día, siguen en último lugar.

La única que se ha visto medianamente afectada por esto es Laura G. Lamentablemente, el juego de la colombiana ha pasado a ser nulo. No aporta a la casa, al juego ni a la convivencia. Mientras que los hombres que iban en último lugar en la placa ya tienen, por ahora, una razón de ser. Actualizaré más sobre este tema en mi siguiente artículo sobre los votos rumbo a la eliminación de esta noche.

