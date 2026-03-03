“La Casa de los Famosos 6”: Lupita Jones es la segunda eliminada, pero ¿qué sucedió con Stefano?

Anoche, el público de “La Casa de los Famosos 6” vivió una gala de eliminación cardíaca. La placa multitudinaria no auguraba un desenlace como este. Al contrario, la lista de nominados contenía nombres de personas que en encuestas y listas de votos filtrados aparecían en últimos lugares. Hablamos de Laura G, Stefano, Kenzo y Fabio.

Hubo nombres de habitantes que siempre se mantuvieron en una zona gris, más de no peligro. Ellos son Kunno, Kenny, Curvy y Lupita Jones. Mientras que arriba en las votaciones siempre se encontraron Laura Zapata, Sergio Mayer y Oriana.

Por lo anterior, Lupita Jones nunca estuvo en la conversación como una segunda posible eliminada de esta competencia. Los habitantes que más cerca estuvieron de esta situación fueron Kenzo, Stephano y Laura G.

Los rumores se han esparcido alrededor de esta eliminación. Desde un día antes se dijo que Lupita posiblemente solicitó su salida voluntaria del show. Razón por la cual, cuando en el cuarto de eliminación se quedaron: Mayer, Lupita y Orina, para muchos el resultado se dividía en dos: Lupita por el rumor de renuncia o Mayer por sus supuestos problemas legales en México alrededor de su permiso laboral.

Ahora ya todos conocemos el resultado y Lupita Jones es la segunda eliminada de “La Casa de los Famosos 6”.

Esto se ha considerado una victoria suprema para el Cuarto Tierra, ya que en los últimos días Lupita y Oriana estaban protagonizando una fuerte rivalidad dentro del reality. La eliminación de la reina de belleza deja a la venezolana con mucho poder y mayor presencia dentro de la competencia.

La nueva misión del cuarto Tierra rumbo a la nueva nominación de esta semana es Celinee Santos. Oriana y compañía quieren sacar a la segunda reina de belleza de la competencia.

