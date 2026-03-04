Maripily sostiene que Sergio Mayer solicitó que no hubiera puertorriqueños en “La Casa de los Famosos 6”

Desde el año pasado, con “La Casa de los Famosos All-Stars“, buena parte del público se ha quejado por la falta de participantes puertorriqueños dentro del reality de Telemundo. En temporadas previas, el show ha contado con habitantes de “La Isla del Encanto”.

Estos participantes fueron: Osvaldo Ríos, que fue parte de la segunda edición. Después, para la tercera temporada, llegó Madison Anderson y después le tocó el turno a Maripily Rivera. Esta cuarta temporada con “El Huracán Boricua” incluso contó con una segunda puertorriqueña en competencia; hablamos de Patricia Corcino.

Ahora, para la sexta edición, “La Casa de los Famosos” regresa y no cuenta con un puertorriqueño entre sus filas. Maripily Rivera, ante esta situación, ha sido muy crítica. Y en recientes declaraciones y entrevistas ha afirmado que Sergio Mayer pidió, aparentemente por contrato, que ningún boricua entrase como habitante.

La conductora de “En Casa con Telemundo” asegura que la información se la dio alguien a quien no puede exponer.

Sergio Mayer, el año pasado, fue panelista del show junto a Maripily Rivera. Y en esa edición tampoco hubo un boricua en el reality. La decisión que se asume es de la producción; por alguna razón, ahora se le quiere poner “sobre los hombros” a una persona específica.

Nosotros no podemos asegurar que lo que dice Maripily es falso, como tampoco podemos afirmar que es verídico. Solo viendo el contrato del actor, político y empresario podríamos tener alguna noción de la realidad. Mientras tanto, todo se mantiene bajo la etiqueta de rumor. Mientras tanto, Telemundo se mantiene en silencio alrededor de estos comentarios, ya que en ninguno de sus programas se han abordado estas declaraciones.

Sigue leyendo más de Maripily Rivera aquí:

· Maripily Rivera se adueña de “En Casa con Telemundo”

· Maripily Rivera presume nuevo escote, tras reducción de senos: “Lo hice por salud”

· Maripily Rivera se reduce los implantes de seno a 16 años de habérselos aumentado