Maripily Rivera se adueña de “En Casa con Telemundo”

Maripily Rivera se ha integrado al programa “En Casa con Telemundo“, y ahora cuenta con su propio segmento dentro del show conducido por Carlos Adyan, Chikybombom, Gabriel Coronel y Aleyda Ortiz. La boricua ahora posee su propio segmento, y este lleva por nombre “El Balcón de Maripily”.

El nombre de este espacio va acorde con la personalidad de Maripily, porque en sus redes sociales siempre se ha expuesto en el balcón de su apartamento. En donde no solo toma sus cafecitos mañaneros, sino que también conversa con su audiencia sobre diversos temas.

La incorporación de Maripily ha sido sorpresiva, pero también le ha gustado a muchos de sus seguidores. Pero así como se ha llevado halagos, también está recibiendo críticas por parte de los usuarios de las redes sociales, en donde muchos afirman que no está preparada para hablar frente a las cámaras.

Sin embargo, la verdad es que, más allá de lo que muchos puedan criticar, Telemundo le ha dado en el “blanco” al contar con “El Huracán Boricua” entre sus filas, ya que los fanáticos la aprecian y les gusta verla diariamente en su programación televisiva.

