Maripily Rivera presume nuevo escote, tras reducción de senos: “Lo hice por salud”

Maripily Rivera habló con la prensa sobre los cambios físicos que vive actualmente después de haber pasado por el quirófano. La boricua se sometió a una cirugía estética, una reducción de senos específicamente, decisión que tomó por temas de salud. La ganadora de “La Casa de los Famosos 4” afirma que lo hizo por precaución, ya que llevaba con los implantes 16 años de su vida.

“Me las reduje de 800 a 650, estoy superfeliz, más estilizada, me va con el cuerpo, bajé 12 lb y estoy supercontenta. Primeramente, no lo hice por como dice la gente: ‘¡Ay, a lo mejor ella lo hizo para verse un poquito..!’, no, no, lo hice por salud porque llevaba con mis implantes ya 16 años, y ya era hora de cambiarlos”, explicó Rivera en conversación con Mezcal TV.

“Y adicional a que tenía que cambiar mis implantes de 16 años, pues dije ‘me las voy a reducir porque eso ya no se utiliza’, ya se utilizan los senos más pequeños, el cuerpo más estilizado y, además de que tengo 48 años de edad, hay que decirlo, y quiero verme un poquito más relax”.

La empresaria reconoce todas las bondades que ha traído a su vida esta decisión, pero también reconoce que nunca pensó que por la misma llegaría a sentirse deprimida. Pero explica que su depresión se debía al proceso de recuperación, porque debido a ello tuvo que ausentarse del gimnasio. Y recordemos que Maripily Rivera es una mujer de hábitos profundos y estrictos.

“Bajé 12 libras en el proceso, porque no sabía que era un proceso en el cual tú tenías que esperar dos meses”, destacó Maripily Rivera. Quien explicó que la depresión también llegó porque ella está acostumbrada a trabajar 24 horas del día. “Ustedes saben que a Maripily no le gusta estar tranquila. Es una mujer que trabaja 24 horas, que no se está tranquila y que es una mujer bastante hiperactiva”, recalcó la boricua.

