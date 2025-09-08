Maripily Rivera: “Dios me puso las pruebas más difíciles… para ser la mujer que soy”

Maripily Rivera está promocionando “Con la fuerza de un huracán”, su primer libro autobiográfico. En dicho material, la boricua reconoce que en su vida ha valido la pena sufrir, porque todo lo que ha vivido la ha llevado a ser la mujer que es hoy en día, considerada un verdadero “Huracán Boricua”.

Maripily en la industria del entretenimiento es reconocida por ser empresaria, conductora, actriz y experta en realities. Fue la ganadora de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos“ de Telemundo y le demostró al mundo que no importa el nombre y el apellido de la celebridad que acepte el reto, sino que esta tenga la autenticidad suficiente como para demostrar su verdadero valor.

En una entrevista reciente con el portal de Mezcal TV, Maripily confirma que desde hace muchísimo tiempo tenía intenciones de escribir un libro, “pero no estaba preparada ni mental ni emocionalmente, porque es como recordar” todo lo que había vivido. Ya que un ejercicio tal te lleva a tener que recordar los entresijos más dolorosos de tu vida y al mismo tiempo a reconocer la necesidad del perdón.

En dicha entrevista destaca que lo más duro que enfrentó al verse de cara a cara con su pasado fue revivir “los maltratos que recibí desde pequeña, porque era un momento de la vida que yo no me podía defender bien”.

“Era un momento de la vida en que me encontraba sola, porque mis padres se divorciaron, mi mamá se había ido“, dice Maripily.

Todo lo que experimentó en su vida, según Maripily, la ha llevado a darse cuenta de la fortaleza interior que ha podido construir. “Dios me puso las pruebas más difíciles de la vida para ser hoy en día la mujer que soy y valió, vale la pena sufrir”.

