¿Paulo Quevedo señala a Telemundo y exige que en sus programas expongan a Cristina Porta y Maripily Rivera?

Paulo Quevedo exige que Telemundo y sus programas realicen coberturas extensas sobre los problemas sentimentales o chismes amorosos que involucren a Maripily Rivera y Cristina Porta.

Al parecer, el cantante quiere que experimenten el mismo rechazo del público que él vivió cuando se vio expuesto, tras haberle sido supuestamente infiel a su expareja Rosina Grosso, de quien se separó luego de haber sido tachado de infiel durante su paso por “La Casa de los Famosos”, cuarta temporada.

Quevedo hace alusión a que ningún programa de Telemundo realizó un reportaje extensivo sobre lo que supuestamente habría pasado entre Maripily Rivera y Roberto Liaño.

¿De qué está hablando Paulo?

Hace unas semanas, Maripily Rivera fue noticia en el canal de YouTube de Javier Ceriani, en donde se habló sobre la supuesta relación de la boricua con Roberto Liaño. El periodista argentino conversó con Liaño, quien decidió romper el silencio y develar cómo estaba sobrellevando la ruptura con “El Huracán Boricua”.

En dicha conversación dijo vivir desprecio por parte de la puertorriqueña. E incluso afirmó que ella lo bloqueó de las redes y, para ese momento, esta no le respondía los mensajes, dejándolo totalmente en el vacío. Durante el programa aseguraron que Maripily habría dejado al “lanchero de Ibiza” porque esta tendría un nuevo novio. Se dice que su nueva pareja es nada más y nada menos que Robbie Mora, el ganador de la segunda temporada de “Los 50”.

¿Y qué pasa con Cristina Porta?

En el caso de Porta, el actor espera que Telemundo también exponga lo que supuestamente está pasando entre Cristina y Paco Pizaña, de quien se dice que se separó de su esposa Julia Urbini porque aparentemente este le fue infiel con la española durante las grabaciones del reality “Top Chef VIP 4”.

Sin embargo, en este sentido hay que decir que Telemundo, en todos sus programas, ha expuesto la problemática mediática que actualmente protagonizan Paco y Cristina.

