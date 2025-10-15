Maripily Rivera se reduce los implantes de seno a 16 años de habérselos aumentado

La boricua Maripily Rivera, quien ganara ‘La Casa de las Famosos 4’, decidió someterse a un cambio de imagen a 16 años de que se aumentara los senos.

La empresaria dio a conocer que optó por reducirse los implantes por considerar que su talla ya no iba con la imagen que luce en la actualidad, por lo que se puso en manos de Carlos Portocarrero, un reconocido cirujano plástico.

“Quiero reducirlo un poco porque bajé mucho de peso y también me voy a sentir mejor estilizada”, compartió Maripily en entrevista con ‘El Nuevo Día’ previo a entrar al quirófano.

Maripily se realizará la operación en Puerto Rico, la isla que la vio nacer y donde estará rodeada del cariño de su hijo y de su familia durante su largo proceso de recuperación, el cual la alejará por un tiempo de los reflectores.

“Saqué este tiempo para mí, para yo poder hacerme la cirugía y recuperarme. Todos los compromisos que tengo ahora van a esperar después que yo me recupere”, señaló ‘El Huracán Boricua’.

Se espera que la estrella de las redes sociales retome sus actividades en el transcurso del mes de noviembre.

¿En qué consiste su intervención?

De acuerdo a lo dado a conocer por su cirujano, la operación de Maripily se tratará de una mastopexia, es decir, de un levantamiento del seno, unido a un cambio de implante que ya existe dentro de ella.

“Los implantes que Maripily tiene, que son de 800cc, se los vamos a cambiar por uno de 650cc. Va a ser una reducción del implante, pero no es una mamoplastia. Yo no voy a eliminar tejido alguno, sino que solamente vamos a cambiar los implantes y ajustar la piel”, detalló el cirujano sobre la operación que durará poco más de 3 horas.

Sigo leyendo: