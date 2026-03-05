La Casa de los Famosos 6: ¿Se rompen las alianzas y empieza el juego individual?

Ayer por la noche, durante la tercera gala de nominación de “La Casa de los Famosos 6“, Cristina Porta alegó que el juego de Sergio Mayer era “precoz”, señalando que su argumento se debía a que apenas llevan dos semanas de competencia como para nominar como lo hicieron, dividiendo la alianza que se tenía para ese momento entre agua y fuego.

Porta, dentro del programa, se desenvuelve como panelista recurrente dentro de la competencia; sin embargo, sus argumentos suelen estar sesgados por el apoyo que sostiene en exclusiva para el cuarto tierra, en donde se destacan las participaciones de Oriana y Fabio.

Si bien es cierto que las alianzas parecen haber roto a la hora de nominar, no así la convivencia. La única habitante que no está conforme con esta forma de jugar es Julia Argulles. Quien desde la nominación empezó a jugar el papel de víctima, después el de villana y así ha ido cambiando su humor con el transcurso del día.

Ahora, la estrategia de Sergio Mayer, de dividir los bandos para nominar, tiene una razón de ser. Su estrategia es minimizar el impacto de Oriana y su cuarto dentro de la competencia. Esto le ha permitido centrar la atención en dos cuartos y no solo en uno. Buscando así silenciar a Oriana y evidenciar que sus deseos de aparecer o figurar son porque literalmente ama el foco y no por un sentido de lucha por permanencia.

¿Sergio lo logró? Sí, pero la aparición o surgimiento de los personajes de Julia está también dando de qué hablar al público. Algunos la están amando. Otros no la están soportando. Porque su personaje simplemente es insoportable, como lo básico de sus argumentos.

Por ahora, la placa se mantiene con: Celinee Santos, Fabio, Julia Aguelles, Caeli, Jayline Ojeda, Sergio Mayer y Josh Martínez.

