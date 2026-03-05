Con esta nominación, Sergio Mayer sacó de la conversación a Oriana en “La Casa de los Famosos 6”

La nominación de anoche en “La Casa de los Famosos 6“, a nivel de estrategia, fue espectacular. Fue importante y trascendental para los planteamientos de Sergio Mayer en vías de minimizar la visualización del cuarto tierra. El único nominado en esta placa, aliado de Oriana, es Fabio. Y a esto hay que sumarle que el líder es de su cuarto. Por ahora, Fabio cuenta con 50 % de posibilidades de salvarse y, si esto es así, todas las miradas pasarán a los habitantes de agua y fuego.

Mayer sacó de la conversación a Oriana, quien de momento se mantiene en el planteamiento de traición y, aunque haya público dividido, la verdad es que no existe esta palabra para esta jugada del mexicano. Él planteó la estrategia; algunos estuvieron de acuerdo, otros no. Pero al final, todos siguieron el camino trazado y esto es dejar, básicamente, a la española hablando sola.

De momento, el trabajo del cuarto tierra es recoger a los caídos, a aquellos que no han entendido el juego y que aún no aceptan que se llegó a este punto, porque de no haberlo hecho, todos habrían dictaminado el curso final de la competencia, convirtiendo al cuarto tierra en el discurso que han querido vender desde que Fabio los llamó los guerreros de “300”, la película de Hollywood protagonizada por Gerard Butler.

Al final, la estrategia de Mayer también le ha permitido al público reconocer a los más débiles. Y este juego no es para quienes no estén dispuestos a subir a la placa de nominados. El problema está en que muchos de los participantes han llegado al juego simplemente a comer, tomar el sol y convivir. Nadie con esa actitud ha ganado “La Casa de los Famosos”, porque hasta Madison Anderson, que fue la más pasiva de los participantes de esta franquicia, entendió que subir era la única manera de ganar.

Es importante destacar que el juego de Mayer podrá mantenerlo a flote en el juego; podría llevarlo a ganar, pero también a perder antes de tiempo, porque muy pocos van al mismo ritmo de su cerebro. Tanto dentro como fuera de la casa. Por otra parte, una posible eliminación de Mayer podría dejar el rumbo de la casa a la deriva, casi sin sentido de competencia. Pero tiempo al tiempo.

Sobre la nominación, Oriana sigue enfrascada en describir la nominación como una traición, cuando agua y fuego acordaron ir por todos para quitarle el reflector a tierra. Y se logró, porque en toda la casa y en las redes sociales, solo se habla de la nominación de agua y fuego.

Sigue leyendo más de “La Casa de los Famosos 6” aquí:

· ¿Qué está pasando entre Celinee y Josh en “La Casa de los Famosos 6”?

· “La Casa de los Famosos 6”: Lupita Jones afirma que nunca habló desde el elitismo, que la educación proviene del hogar

· Maripily sostiene que Sergio Mayer solicitó que no hubiera puertorriqueños en “La Casa de los Famosos 6”