Oriana y Laura G se enfrentan a Celinee, y Josh responde en “La Casa de los Famosos 6”

La noche del domingo 8 de marzo se convirtió en una noche de provocaciones al por mayor dentro de “La Casa de los Famosos 6“. Todo el drama del domingo empezó el sábado por la noche, cuando Fabio evidenció que Celinee Santos había hecho uso de la dryfrier, sin lavarla después.

Sucedieron dos cosas ante esta exposición: la primera, que Oriana Marzoli usó este tema a su favor para exigirle a la dominicana que hiciera limpieza, que lavara lo utilizado. Sobre todo porque el cuarto tierra siempre es señalado por el resto de habitantes por no hacer limpieza. Los gritos y burlas de Oriana no surtieron efecto.

Celinee no picó el anzuelo y tampoco respondió ante los gritos y las burlas. Horacio Pancheri, que es parte del mismo equipo de la dominicana, decidió intervenir en su nombre y lavar la pieza. En principio no hay problema alguno; la herramienta se lavó y Celinee no sumó gritos a la disputa.

Al día siguiente, los habitantes del cuarto tierra hicieron uso de la cocina, dejando todo sucio; hablamos de platos, cubiertos y cacerolas, como su respectivo entorno. Celinee, Josh, Caeli y Laura Zapata decidieron ponerle un “hasta aquí” a la situación. Y junto a Sergio Mayer acordaron que ya no lavarían para limpiar el desorden de los seguidores de Oriana Marzoli.

Pusieron todos los elementos sucios a las afueras de la habitación tierra y, una vez estos salieron de ahí, los llevaron al lavaplatos. Kunno y Laura G se hicieron cargo de dicha tarea. Sin embargo, previo a esto, Oriana y Laura G decidieron enfrentarse a Celinee Santos, cerrándole el paso, mientras ella pretendía llevar su ropa limpia a su cama en el cuarto agua. Ellas exigían que, si la dominicana quería pasar, debía hacerlo por el otro lado de la cocina, ya que por donde ellas se encontraban no había paso.

Hay que señalar los aspectos importantes de esta acción. Estamos hablando de un claro hecho de acoso y bullying. Cientos, si no es que miles, de videos circulan en las redes sociales sobre este tipo de comportamiento y de cómo combatirlo. A raíz de esto, el público afirma que la española nacida en Venezuela y la colombiana actuaron como “montoneras”.

Celinee, por su parte, ni se inmutó. Provocaciones verbales salieron de la boca de todas. Sin que la dominicana perdiera la calma. Se limitó a buscar su ropa y luego a mojar un racimo de hierbabuena o cilantro para “exorcizar demonios”. Como quien dice, quieren show, hagamos show.

Josh se dio cuenta de esto y se aventuró a la cocina para enfrentarse a Oriana y compañía. Lo que descolocó tanto a la española, que Celinee, sin pena alguna, terminó por pasar a su cuarto, sin tener que cambiar el rumbo de sus pasos hacia su habitación. Los gritos de Josh opacaron los de Oriana, quien, frente a las explosiones de este, termina retirándose, siempre entre burlas y provocaciones, pero retirándose al fin.

Para buena parte del público, Josh es insoportable y violento. Aunque sus acciones sean iguales a las de Oriana. Para otros, el cubano es un mal necesario: uno, porque siempre sale en defensa de Celinee; y dos, porque Oriana no puede con sus gritos.

