“La Casa de los Famosos 6”: ¿Quién venció a Sergio Mayer: Oriana, Julia o el público?

La noche del 9 de marzo, Sergio Mayer se convirtió en el tercer eliminado de “La Casa de los Famosos 6”. Contra todo pronóstico, el máximo estratega de esta edición terminó fuera de juego. La pregunta es, ¿quién venció al llamado “sensei” de esta edición? ¿Acaso fue Oriana Marzoli, Julia Aguelles o el público televidente, votante?

Cualquier respuesta posiblemente dependerá del bando que elijas para que te represente dentro de la competencia. Podríamos, claramente, acarrearle esta victoria a Oriana Marzolli. Con Fabio Agostini fuera de la placa, y sin ningún otro representante de su habitación, tierra, en peligro de eliminación, es verdad que todos los fandoms ahí reunidos pudieron haberse unido para salvar a Julia. Eliminar a Sergio Mayer de la competencia y dejar a sus “enemigos” en el juego a la deriva.

Es una suposición válida que además no carece de lógica. También podríamos decir que fue todo gracias a Julia. Ella con su nuevo personaje, al cual le ha dado una razón y motivo de ser, podría haber conquistado a los televidentes, sumar nuevos fans a su causa y darle razones al público del cuarto de tierra para quererla dentro del juego, por sí misma. No por Oriana, no por el cuarto tierra, sino por su propio juego.

Ante todo lo anterior, queda entonces la pregunta: ¿La eliminación de Sergio Mayer fue culpa de Sergio Mayer? No lo creo. Mayer no jugó mal sus cartas, no engañó al público y dio verdaderos motivos para considerarlo necesario dentro de la competencia. Además, según nuestras fuentes, él nunca estuvo bajo en votos, al contrario. Según lo que nos comentan, el mexicano siempre se mantuvo en el primer lugar de votación.

Ahora bien, sea como sea, él ya no es parte del juego y ahora lo veremos como un panelista más en las galas del reality de Telemundo, como se tenía previsto desde un inicio. ¿Gustará más como panelista que como habitante? Posiblemente sí. Posiblemente guste y disguste en igual medida.

Después de lo ocurrido, nos queda solo ver el juego para saber hacia dónde irá todo ahora. ¿Qué dirección tomará? ¿Surgirán nuevos líderes, nuevos villanos o perderemos la casa en medio de la construcción del caos? Por ahora, la lectura del cuarto tierra es que ellos tienen el poder frente al público y que la eliminación de Mayer es una prueba clara de ello.

Sigue leyendo más de “La Casa de los Famosos 6” aquí:

· Contra todo pronóstico, Sergio Mayer es el tercer eliminado de “La Casa de los Famosos 6”

· ¿De qué forma votar por tus favoritos en los días de nominación de “La Casa de los famosos 6”?

· Oriana y Laura G se enfrentan a Celinee, y Josh responde en “La Casa de los Famosos 6”