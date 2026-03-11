¿Los habitantes de “La Casa de los Famosos 6” no tienen respeto ni por los conductores del programa?

Las faltas de respeto han subido a niveles inesperados, y esta sexta temporada de “La Casa de los Famosos 6“, en lugar de parecerse a la de Maripily Rivera (4), ha terminado siendo una réplica inexacta de la de Daniella Narro (2). Porque aunque ambas ediciones fueron intensas y tuvieron conflictos que generaron una reacción de rechazo en parte del público, ambas temporadas empezaron de manera diferente.

Mientras que en la de Rivera y Navarro los conflictos fueron de 0 a 1000. Aquí todo empezó muy arriba en el tono, gracias a participantes como Oriana Marzolli y Zoe Bayona. Esto sentó las bases del comportamiento dentro del juego. Los gritos se han convertido en el único modelo de comunicación posible entre bandos.

Es decir, para pelear y discutir con Oriana y los suyos, la casa ha decidido utilizar el mismo lenguaje de la española nacida en Venezuela. Y todos encuentran justificaciones en las respuestas que le dan tanto a ella como a sus aliados, basándose en las formas en las que ella y los suyos tratan al resto. El juego de provocaciones se les ha ido de las manos incluso a los conductores. Y la verdad es que todos están mal.

¿Existe o no existe la autoridad en “La Casa de los Famosos 6”?

Anoche, Jimena Gállego y Javier Poza no pudieron contener la “esquizofrenia” que se apoderó de los habitantes. Josh, Oriana, Kunno, Fabio, Vanessa, Divo, Laura G y Kaeli se dejaron llevar por la frustración. A poco estuvieron de caerse a golpes, en medio de los gritos de los conductores que pedían y exigían calma. ¡Como siempre, “La Jefa” ausente! ¡Como siempre, “La Jefa” sin ejercer el orden!

Ante la situación, los fans del cuarto Tierra, en su mayoría, aplauden este tipo de contenido caótico. Parece que entre más gritos y provocaciones lanza Oriana, mucho más la aman, más la apoyan y más les gusta su “espectáculo”. Pero sí, el que grita al mismo nivel de Marzolli es Josh; a este sí lo tachan de “loco” y “abusivo”.

Por su parte, los más acérrimos detractores de este grupo -tierra- exigen que “La Jefa” o la producción ejerzan algún tipo de sanción y que a todos los involucrados en el conflicto de anoche que impidió que la dinámica del “Cine” se concretara, queden nominados automáticamente. Si la producción no actúa para cambiar la situación, los conductores perderán peso frente a los habitantes. El respeto no debería ser negociable.

Sigue leyendo más de “La Casa de los Famosos 6” aquí:

· “La Casa de los Famosos 6”: ¿Quién venció a Sergio Mayer: Oriana, Julia o el público?

· Contra todo pronóstico, Sergio Mayer es el tercer eliminado de “La Casa de los Famosos 6”

· ¿De qué forma votar por tus favoritos en los días de nominación de “La Casa de los famosos 6”?