Sergio Mayer sostiene que Oriana y Zoe fueron las responsables de imponer el tono negativo dentro de “La Casa de los Famosos 6”

Sergio Mayer está en su gira de medios con la cadena Telemundo, hablando sobre su participación en “La Casa de los Famosos 6“. Nosotros también conversamos con el mexicano, en exclusiva, y nos permitió conocer sus opiniones alrededor del juego que dejó dentro del show. Podrás ver este material mañana, en nuestro programa “Dentro del 24/7”.

Ahora, sobre sus declaraciones para “Hoy Día”, el empresario y político dejó claro que el tono negativo de la casa lo impusieron personalidades como Oriana Marzoli y Zoe Bayona. La estrategia desestabilizadora de la casa fue la que llevó al resto de habitantes a posicionarse en contra de ellas, más que por alianza o estrategia, por resistencia.

Las declaraciones de Mayer encuentran una considerable cantidad de apoyo en el público que sigue a diario este reality, pero también tiene opositores, ya que Oriana y compañía cuentan con una cantidad de apoyo abrumador. Que sin ninguna incertidumbre la llevará a la final, incluso podría hacerla ganadora de esta temporada.

Sigue leyendo más de “La Casa de los Famosos 6” aquí:

Sergio Mayer desmiente haber pedido que no hubiera un puertorriqueño en “La Casa de los famosos 6”

¿Los habitantes de “La Casa de los Famosos 6” no tienen respeto ni por los conductores del programa?

“La Casa de los Famosos 6”: ¿Quién venció a Sergio Mayer: Oriana, Julia o el público?