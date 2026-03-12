Sergio Mayer solicita a Maripily Rivera que presente pruebas en su contra o le ofrezca una disculpa

Sergio Mayer, el tercer eliminado de “La Casa de los Famosos 6“, ha empezado a usar sus redes sociales para conocer la opinión del público con respecto a todo lo que sucedió dentro del reality. También cuenta con todo lo que se vivió durante su ausencia como habitante del programa conducido por Javier Poza y Jimena Gállego.

A raíz de esto, Mayer ha podido ver las declaraciones que ha hecho Maripily Rivera sobre la supuesta cláusula de su contrato con la cadena, en la que exigía que supuestamente ningún puertorriqueño ingresara a “La Casa de los Famosos 6”.

Sergio parece tener un panorama más claro en relación a este tema y el posible alcance de las palabras de la boricua que ahora forma parte de la cadena en el programa “En Casa con Telemundo”. Señalando que las declaraciones de Rivera son peligrosas porque exponen una situación que además deja mala la imagen de la cadena, además de a ella misma como parte de la empresa.

El exhabitante, además de pedirle una disculpa por el alcance de sus palabras, le pide que si tiene pruebas de lo que dice, que por favor las exponga, y que de ser así, entonces él se tragaría sus palabras. Lamentablemente, las declaraciones sobre este tema por parte de Maripily Rivera, cuando conversó con Mayer en el programa “En Casa con Telemundo”, incluyeron la frase “a mí me dijeron”.

Una declaración así, que se sustenta en lo que dijeron, no es prueba. Suena a chisme de pasillo e incluso a rumor malintencionado. Ahora habrá que ver si “El Huracán Boricua” tiene cómo probar sus palabras.

Dicho lo anterior, la temporada pasada no hubo boricuas en el reality y Sergio Mayer solo fungía como panelista. Al final, si hay o no participantes de un país dentro del show, más que señalar a una persona, la pregunta como tal debería ser para la producción del programa y para la cadena en sí misma. Esto se debe a que la última palabra la tiene la televisora como organismo superior, no un participante, sea quien sea.

Aquí las declaraciones de Sergio Mayer:

