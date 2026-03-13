¿Cómo van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy viernes 13 de marzo?

“La Casa de los Famosos 6“ va rumbo a su cuarta gala de eliminación; sin embargo, y por primera vez, se presenta una placa de nominados masiva. Todos los habitantes, incluyendo al líder, están nominados. Este será el primer desafío formidable para el público televidente y sobre todo para los fandoms que se organizan en votos por cuarto. ¡Porque ahora los votos están totalmente divididos!

Y aunque usted no lo crea, los porcentajes de votación están mostrando una clara tendencia a favor de personajes que podrían dar la sorpresa.

De momento, así la tendencia en votos, según nuestras fuentes internas…

En los primeros cuatro lugares, y por orden de votos máximos, en el primero tenemos a Laura Zapata, seguida de Luis Coronel y, en tercera posición, tenemos a Oriana Marzoli. Después de ella se está imponiendo el voto dominicano y gracias a ello tenemos a Celinee Santos Frías.

¡El resto de placa es atroz! Por lo general, el resto de nominados tiene el voto porcentual de un solo dígito. Muchos de los que están en serios problemas de abandonar “La Casa de los Famosos 6” son: Laura G, Kenzo, Stefano, Jailyne Ojeda, Vanessa Arias, Divo e incluso Kenny.

Los demás nominados gozan levemente del favor de su público, ya que sus porcentajes se mueven entre el 5 % y el 12 %, relativamente. Hablamos de: Caeli, Julia Aguelles, Curvy Zelma, Josh, Horacio Pancheri, Fabio, Kunno y Yoridan Martínez.

Este tipo de resultado porcentual podría generar una seria especulación sobre la decisión que podría tomar la producción. Según muchos, esta decisión sería por el contenido que ofrecen aquellos que gozan de tan poco apoyo por parte de los fans.

Esta semana posiblemente el creador de contenido Ángel Centeno nos muestre una escala sobre la tendencia de los votos, tomando en cuenta la voz popular. Les recomiendo su contenido, porque suele tener números que solo toman en cuenta la opinión del público votando dentro de Estados Unidos y Puerto Rico. Aunque, repito, es una tendencia a “vox populi”.

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