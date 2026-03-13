Oriana Marzoli, anoche, se impuso por encima de los conductores y de ‘La Jefa’ en “La Casa de los Famosos 6”

Sí es verdad que todos son parte del mismo barco, pero en diferentes posiciones; ¿por qué ni Jimena Gállego, ni Javier Poza y ni siquiera “La Jefa” se hacen sentir? Oriana Marzoli les ha ganado y ha superado a todos los antes mencionados, porque ellos no han logrado hacerse respetar. La producción perdió el control de “La Casa de los Famosos 6” y no hace nada para recuperarla.

Ya no se trata de que ella, como adulto, deba entenderlo; se discute que, aunque lo sepa, no le importa, y si los que deben hacerse respetar no lo hacen, entonces esto se convertirá en la nueva “historia sin fin”.

El orden, como en un salón de clases de niños de primaria, se debe imponer cuando estos seres humanos no logran entender o tomar en cuenta indicaciones tan sencillas como guardar silencio.

Durante la presente semana llevamos escuchando por parte de los conductores una pregunta recurrente: ¿qué debe pasar o qué se debe hacer para que haya orden dentro de “La Casa de los Famosos 6”?

Tan sencillo como decirles a ustedes, los que se supone llevan el timón, que ejerzan su poder y se impongan. Ya no se trata de ser irónicos, darles la palabra o reírse como intento de hacerles creer que ellos son los conductores y no tú. Esas son medidas paliativas poco eficaces con personas que ni siquiera entienden que existe el lenguaje figurado.

Cuando el público sabe lo que se tiene que hacer en estos casos y no así la producción, tenemos claro que el problema es que los que se suponen que tienen el poder o tienen miedo de ejercerlo o se están quejando por aparentar. ¡Una burla total!

Anoche varios habitantes retaron a los conductores y las palabras de “La Jefa”. ¡Varios! Unos empezaron y otros los siguieron. ¿Qué tendrían que haber hecho los conductores? ¿Qué tendría que haber hecho “La Jefa”? ¡Recordarles quién manda! ¿O acaso no fue “La Jefa” la que un día antes advirtió sobre tomar medidas en contra de aquellos que fuesen en contra de las normas establecidas, o todo fue parte de un show y esto realmente no existe?

¿Qué hacer? Sacarlos de la dinámica. Mandarlos de regreso a la casa o a sus habitaciones correspondientes. Contar solo con los que siguen las reglas. Quitarles pantalla. ¡Les aseguro que si lo hicieran tendrían muchos más televidentes en sintonía y aplaudiendo su trabajo que detractores por todo lo que dejan pasar sin hacer nada, teniendo el poder para ejercerlo!

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