Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 16 de marzo

Hoy en “La Casa de los Famosos 6” se vivirá una cuarta gala de eliminación. Toda la casa quedó nominada por “La Jefa” después de que los índices de violencia verbal y las faltas de respeto entre los habitantes sobrepasaran el límite, al punto de llegar a ser irreverentes, incluso, con todas las máximas autoridades del programa. ¡19 habitantes cayeron a la placa!

Sin embargo, “El Divo”, mantuvo su poder de salvación y, tras ganar el proceso frente a su retador Horacio Pancheri, este se autosalvó y, por esta razón, él será el único habitante que no ingrese al SUM. Por consiguiente, de 19 nominados, solo 18 subirán al cuarto de eliminación. Josh y Curvy, que se encuentran en el destierro, volverán a la casa para unirse a sus amigos en dicho proceso, ya que ellos también siguen nominados.

¿Cómo van las votaciones?

Este particular proceso de eliminación de hoy nos ha dejado conocer, perfectamente, la capacidad de arrastre que tienen los habitantes a nivel individual y no por grupos.

Nuestro informante nos ha mostrado la placa de votaciones, no encuesta, sino de votos, en donde podemos ver que los primeros cuatro lugares están conformados por: Laura Zapata, Luis Coronel, Celinee Santos y Oriana Marzoli. Ellos, respectivamente, ocupan los primeros lugares de votación.

El resto solo tiene porcentajes tan bajos que evidencian el desinterés. Por ejemplo, los habitantes que mencionaremos a continuación apenas poseen el 1% de los votos cada uno. Hablamos de: Kenny, Laura G. y Stefano.

Ahora bien, un fuerte rumor azota a “La Casa de los Famosos 6” el día de hoy. Parece que alguien podría salir de la competencia por expulsión.

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