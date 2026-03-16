Estos son los vacíos en las reglas de convivencia de “La Casa de los Famosos 6”

Probablemente Javier Poza se refería a esto cuando hizo hincapié en que estas seis reglas son las primeras normas de convivencia establecidas por los habitantes dentro de “La Casa de los Famosos 6“. Y es que dentro de cada una de ellas hay profundos vacíos que le otorgan un amplio margen de error a todos los habitantes, para seguir comportándose como lo han hecho hasta hoy.

Por ejemplo, ayer durante la última cena y en el destierro sucedieron o se llevaron a cabo ciertas acciones que no están regularizadas dentro del reglamento. Si algún habitante hoy recibiera sanción por estas, la producción estaría haciendo uso de un criterio arbitrario, al que cualquier famoso podría oponerse señalando que no existe una violación a las reglas porque estas situaciones no fueron contempladas.

Además, por “carta magna” se entiende un ordenamiento supremo. Esto quiere decir: un cuerpo normativo que incluso prevalecería a las normas bajo las cuales los concursantes entraron al reality por contrato.

Con estas palabras, sabemos que las principales reglas de cada habitante son aquellas establecidas en su contrato. Y bajo las cuales entraron al reality por contrato. Esto es básicamente una crítica a la palabra o al nombre que le han querido dar a las reglas de convivencia. Es decir, que todo es parte del show.

Ahora, vamos con todo lo que pasó ayer, después de que cada habitante firmase esta supuesta carta magna.

¡Todas son faltas, pero ninguna es sancionable!

Laura Zapata. La habitante hizo uso de las siguientes palabras: madre, abuela, tía. Estas las utilizó durante la dinámica de “La Cena”. Dentro de las reglas, la cena no está incluida, porque se entiende que esta como tal es una dinámica, no una prueba, gala o posicionamiento. Además, la misma no estaba siendo dirigida por ninguno de los conductores del programa.

La habitante hizo uso de las siguientes palabras: madre, abuela, tía. Estas las utilizó durante la dinámica de “La Cena”. Dentro de las reglas, la cena no está incluida, porque se entiende que esta como tal es una dinámica, no una prueba, gala o posicionamiento. Además, la misma no estaba siendo dirigida por ninguno de los conductores del programa. Laura G y Oriana Marzolli. Estas dos habitantes, alteradas por las palabras de Laura Zapata, interrumpieron todo su discurso e incluso superaron la ofensa de Laura, porque mientras que la actriz hacía referencia general a tener “madre, abuela y tía”, ellas argumentaron nombrando a Thalía, para desestabilizar y provocar aún más a Zapata. Pero de nuevo, todo esto sucedió durante “La Cena”, no en una gala, posicionamiento o prueba.

Estas dos habitantes, alteradas por las palabras de Laura Zapata, interrumpieron todo su discurso e incluso superaron la ofensa de Laura, porque mientras que la actriz hacía referencia general a tener “madre, abuela y tía”, ellas argumentaron nombrando a Thalía, para desestabilizar y provocar aún más a Zapata. Pero de nuevo, todo esto sucedió durante “La Cena”, no en una gala, posicionamiento o prueba. Josh Martínez. Anoche en el destierro Josh pateó una mesa. Esto no puede ser sancionado, ya que la regla como tal solo específica “el mobiliario y los elementos de la casa”. A todos los habitantes los sacan de la casa para llevarlos al “Destierro”; esta es una propiedad diferente y no se ha creado ninguna norma alrededor de la misma. Por lo tanto, Josh no puede ser sancionado bajo ningún pretexto.

Anoche en el destierro Josh pateó una mesa. Esto no puede ser sancionado, ya que la regla como tal solo específica “el mobiliario y los elementos de la casa”. A todos los habitantes los sacan de la casa para llevarlos al “Destierro”; esta es una propiedad diferente y no se ha creado ninguna norma alrededor de la misma. Por lo tanto, Josh no puede ser sancionado bajo ningún pretexto. Curvy Zelma. En “El Destierro”, Curvy lanzó varios y severos comentarios en contra de “El Divo”. Sin embargo, las reglas no dicen absolutamente nada sobre un habitante hablando mal a espaldas de otro. Si esta situación recibiese algún tipo de sanción, Curvy, en total defensa puede argumentar que no se ha escrito nada sobre “El Destierro” en cuanto a reglas y normas. De prohibirlo, la dinámica del “cine” pierde total relevancia y sentido.

Estas son las reglas de convivencia:

Se prohíbe generalizar o estigmatizar a cualquier habitante por motivos de religión, sexualidad, política o raza. Todos los participantes gozan de igualdad de condiciones y dignidad. Se debe respetar estrictamente la intervención de cada participante durante las galas, posicionamientos y pruebas, evitando interrupciones e interferencias, especialmente cuando el conductor otorga el uso de la palabra. Se prohíbe cualquier manipulación o uso indebido de las pertenencias y objetos personales de cualquier habitante. de la casa. Se debe respetar el silencio y el descanso de todos los habitantes a partir del momento en el que se apagan las luces de la casa. Se prohíbe golpear, dañar o maltratar el mobiliario y los elementos de la casa durante momentos de tensión y discusión. Se debe ejecutar el aseo general de la casa una vez por semana por habitaciones, siguiendo el calendario fijado.

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