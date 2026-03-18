¿Castigará ‘La Jefa’ a los habitantes de “La Casa de los Famosos 6” con sanciones arbitrarias en el día de nominación?

La verdad es que todo lo que anoche se presentó en “La Casa de los Famosos 6” como posibles razones para sancionar a los habitantes de este reality parece demasiado arbitrario. Y esto solo demuestra que las normas establecidas en “La Carta Magna” son un chiste y que los participantes ni siquiera tienen criterio para defenderse a sí mismos.

Para empezar, sancionar lo que pasó durante la dinámica de la cena no es válido. La sanción que buscan imponer en base al artículo dos de “La Carta Magna” no aplica. La normativa dice: Se debe respetar estrictamente la intervención de cada participante durante las galas, posicionamientos y pruebas, evitando interrupciones e interferencias, especialmente cuando el conductor otorga el uso de la palabra.

Tanto Javier Poza como Jimena Gállego, cuando hacen referencia a dicho momento, lo llaman dinámica. Y las dinámicas como “la cena” y “el cine” no están contempladas. en el reglamento. Además, esta no estaba siendo conducida por los conductores.

Ante las faltas ocurridas en dicho espacio, “La Jefa” tendría que haber hecho algo para llevar el orden, pero decidió callar y dejaron que en este momento pasase de todo, solo para mostrarlo en la gala como contenido dentro de “La Casa de los Famosos 6”, para después hablar de las sanciones por faltas al reglamento. ¡Muy conveniente, pero falso a la vez!

Claro que los habitantes merecen una sanción, pero no bajo la premisa de “La Carta Magna”, sino bajo la premisa de no cumplir con las reglas que la casa estipula para cada prueba, juego o dinámica.

Luego exponen dos situaciones que sucedieron el domingo por la mañana, horas antes de que se firmara “La Carta Magna”. Razón por la cual los habitantes involucrados, repito, no merecen ser sancionados bajo la premisa de dicho documento. Hablo de cuando Laura provoca a Divo en la cocina y cuando Celinee interpreta una canción religiosa. Ambos momentos sucedieron cuando las normas aún no entraban en vigencia.

Sancionar a Josh por golpear la mesa del “Destierro” tampoco es justo bajo la razón de “La Carta Magna”. En el reglamento no incluyeron nada sobre ese espacio. Y cuando “La Jefa” envía a los famosos a dicho espacio, les dice: “Abandonen la casa”. Por lo tanto, el destierro no es la casa.

Hoy veremos sanciones arbitrarias en su mayoría, si es que los conductores y “La Jefa” insisten en que estas van relacionadas con “La Carta Magna”.

Estas son las reglas de convivencia:

Se prohíbe generalizar o estigmatizar a cualquier habitante por motivos de religión, sexualidad, política o raza. Todos los participantes gozan de igualdad de condiciones y dignidad. Se debe respetar estrictamente la intervención de cada participante durante las galas, posicionamientos y pruebas, evitando interrupciones e interferencias, especialmente cuando el conductor otorga el uso de la palabra. Se prohíbe cualquier manipulación o uso indebido de las pertenencias y objetos personales de cualquier habitante. de la casa. Se debe respetar el silencio y el descanso de todos los habitantes a partir del momento en el que se apagan las luces de la casa. Se prohíbe golpear, dañar o maltratar el mobiliario y los elementos de la casa durante momentos de tensión y discusión. Se debe ejecutar el aseo general de la casa una vez por semana por habitaciones, siguiendo el calendario fijado.

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