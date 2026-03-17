Bárbara de Regil se niega a participar en “La Casa de los Famosos”: “¿Dónde está el talento de entrar ahí?”

La actriz Bárbara de Regil fue clara al compartir su opinión sobre “La Casa de los Famosos” y las celebridades que deciden formar parte de este formato. Y es que, al ser cuestionada sobre la posibilidad de formar parte de alguna edición, la famosa no dudó en expresar su negativa y advertir que de hacerlo es porque tiene “graves problemas económicos”.

En un encuentro con la prensa de cara a la promoción de su nuevo proyecto en el cine, la mexicana lamentó que el foco principal de este reality sea la polémica: “No me gusta. ¿Dónde está el talento de entrar ahí?”, cuestionó ante los micrófonos.

Este sentimiento se mantiene intacto pese a que personas de su círculo cercano han participado en diversas ediciones del programa: “Mira que hay mucha gente adentro que quiero mucho. Kunno es uno de mis favoritos, pero no entiendo eso”, señaló.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de formar parte del proyecto en alguna de sus ediciones, Bárbara de Regil respondió: “El día que me veas ahí, y espero no arrepentirme de esto, es porque estoy endeudada”.

Uno de los proyectos en los que la protagonista de “Rosario Tijeras” estaría dispuesta a participar pertenece al ámbito deportivo. Según sus propias palabras, pese a haberse negado a pelear con la streamer Alana Flores, en un futuro le gustaría vivir la experiencia de subirse a un ring a boxear.

No obstante, Bárbara de Regil tiene como prioridad seguir cosechando éxitos en el ámbito laboral. Prueba de ello es el reciente estreno de la cinta “Socias por Accidente”, donde comparte créditos con la actriz Angelique Boyer.

“Me encantaría subirme al ring por vivir la experiencia, pero mi prioridad es mi carrera. Ahorita se están preparando para una pelea y yo estoy en Madrid. El año pasado estaba filmando Rosario Tijeras, ¿sabes? Para mí es muy importante mi carrera, más que una pelea”, recalcó.

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