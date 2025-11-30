Bárbara de Regil dejará México: La actriz reveló la razón

Bárbara de Regil dejará México. Recientemente, la actriz mexicana anunció que abandonará temporalmente su país para mudarse a Madrid, España.

Contrario a lo que algunos han especulado en días recientes, la actriz no se muda por las polémicas y críticas que ha protagonizado en redes sociales, sino por trabajo.

Durante el evento del 15° aniversario de la revista EstiloDF, la protagonista de Rosario Tijeras aclaró que su decisión de mudarse es estrictamente laboral, impulsada por “muchas cosas buenas y bonitas” que la esperan en el extranjero.

“Me voy a ir a Madrid… me voy a ir de México para trabajar allá”, dijo la actriz al programa Hoy.

De Regil, conocida por su carrera actoral y su faceta como influencer fitness, enfatizó que con su mudanza no trata de evadir la presión mediática que ha marcado su trayectoria en México, donde ha generado tanto admiración como controversia por su estilo de vida y opiniones.

La actriz subrayó que mantiene su casa y vida en el país, pero que este proyecto profesional, del que no compartió detalles, requiere su presencia temporal en Europa.

Más allá del proyecto profesional que desarrollará, algo que emociona a la actriz de este viaje es reencontrarse con su hija Mar, quien emigró a Madrid a finales de septiembre para iniciar sus estudios universitarios.

“Este viaje no es sólo por trabajo. Me emociona mucho volver a estar cerca de Mar y acompañarla en esta nueva etapa”, confesó la actriz.

De Regil se prepara para comenzar una nueva etapa de su carrera en el extranjero, pero con su corazón ligado a México.

